Colmo de los colmos; Politiconan Venezolano ta acusa cu ladronnan ta hiba ekipo di dialisis Aruba

E desesperacion di e Politiconan liga na e Gobierno di Nicolas Maduro ta tratando di tur sorto di forma di tira e culpa di e miseria cu e pais aki ta bibando aden, riba lomba di otro hende y otro pais.

E ciudadanonan t’asina desespera cu nan ta horta tur cos y hasta mashin di dialisis cu un Gobernador ta pretende cu e ladronnan kier a hiba esaki Aruba. Un pensamento tercermundista y kisas ni eynan un hospital ta bay cumpra un aparato di dialisis for di ladronnan.

Ta un chiste lesa cu Gobernador Omar Prieto bisa diahuebs ultimo “cu no ta basta cu nan ta horta kabelnan, sino cu tambe nan ta horta e ekiponan. Recientemente nos a logra detene algun ciudaddano cu tabata trata di bay cu algun ekipo y material pa dialisis. Nan kier a sali for di Miranda y hiba e material Aruba.”

Na Aruba no por haci nada cu e mashinnan ey cu ta wordo uza solamente den hospitalnan. Y Hospital di Aruba ta cumpli cu exigencia y normanan internacional den compra, uzo y mantencion di ekiponan riba nan pashentnan.

Simplemente e Gobierno ta desespera cu e situacion di e pais y cu un eleccion den porta pa Presidente y nan ta bira mescos cu Maduro, kende ta papia cu pajarito.

Simplemente ta buscando excuus pa desvia atencion for di e situacion na e pais y pesey ta hunga cu e islanan ABC pa cual hopi ta kere cu Hulanda, como responsabel pa Relacionnan Exterior, mester cuminsa mobilisa su mes cu su partnernan internacional, door cu e islanan aki ta wordo invadi pa Venezolanonan cu ta drenta ilegal.