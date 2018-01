Comision Nacional di UNESCO Aruba Ta invita comunidad pa entrega proyecto pa subsidio p’e periodo 2018-2019

Comision Nacional di UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Aruba ta anuncia cu individuo y organisacionnan den nos comunidad, preferiblemente institutonan no-gubernamental, por entrega proposicion di proyecto nobo pa bin na remarca pa subsidio den cuadro di e Programa di Participacion di UNESCO p’e periodo 2018-2019.

E ultimo fecha pa entrega un proposicion di proyecto p’e periodo aki lo ta diaranson 14 di februari 2018. Tuma bon nota di e fecha aki p’asina tur proyecto cu ta cumpli cu e rekisitonan por wordo entrega na tempo na oficina internacional di UNESCO na Paris.

E proyectonan mester ta dirigi riba e prioridadnan principal cu e organisacion di UNESCO a pone su dilanti p’e añanan 2015-2030 y mester ta riba un (of mas) di e terenonan di trabou di UNESCO cu ta: Enseñansa, ciencia, cultura, comunicacion y informacion.

Ta invita comunidad en general pa entrega proyectonan concreto cu ta contribui n’e creacion di capacidad di nos pais pa logra e meta y prioridadnan actual di UNESCO cualnan ta: Igualdad di genero, eradicacion di pobresa y empoderamento di hoben pa nos por realisa paz y desaroyo sostenibel, inclusion social y dialogo intercultural.

Pa mas informacion general y tambe tocante e condicionnan por tuma contacto cu Comision Nacional di UNESCO via unescoaruba@gmail.com. Tambe por consulta e siguiente link pa tur condicion y rekisito adicional pa entregamento di un proposicion pa proyecto: http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002606/260673E.pdf

Si ta desea di ricibi asistencia y conseho con pa hinca e proyecto den otro tambe por manda un mail pa unescoaruba@gmail.com pa haci un cita.

Consulta UNESCO Aruba su pagina di facebook tambe pa keda na altura di información nobo.

INFORMACION GENERAL

Instancia, organisacion y individuonan por entrega un peticion pa subsidio di un proyecto den cuadro di UNESCO su Programa di Participacion, mester cumpli cu e siguiente criterionan pa subsidio.

E aplicante mester ta un ‘rechtspersoon”; (fundacion, institucion, asociacion, NGO of otro organización). Hunto cu e aplicacion mester inclui un documento oficial (statuut) di e status aki.

E aplicante mester suministra informacion tocante aplicacion na of contribucion di otro financiamento pa e proyecto.

E aplicante mester ta estableci/biba (legalmente) na Aruba. Cada organisacion por aplica solamente un biaha pa subsidio pa un proyecto durante e “biennium” (periodo di dos aña) 2018-2019.

E proyecto mester ta acompaña pa un presupuesto balansa, den cua e gastonan di honorario (sueldo) y eventual biahamento, no ta surpasa 1/3 (un tercera) parti di e presupuesto.

Por haci peticion di subsidio pa: Asistencia tecnico, servicio di specialist compra di equipo (limita, exclui vehiculo); subsidio pa estudio specialisa (post-academico); publicacion, documentacion, traduccion y reproduccion organisa conferencia, seminario, training, curso etc. riba un di e terenonan di trabou di UNESCO.

SUMA SUBSIDIABEL

Pa proyectonan local, UNESCO por otorga un subsidio máximo di US$ 26.000. Pa proyectonan sub-regional of inter-regional, UNESCO por otorga un subsidio di máximo US$ 28.000.

Pa proyectonan regional UNESCO por otorga un subsidio di maximal US$ 38.000.

Pa proyectonan regional y inter-regional tin otro condicionnan cu ta aplicabel.

Contenido di un Proyecto: 1. Mester identifica e proyecto: Nomber di e proyecto,

descripcion completo na ingles di e proyecto; nomber di aplicante.