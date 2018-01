Competencia di Soca y Caiso Monarch a bin caba pa 4.30 di madruga

Diasabra anochi tabatin e final di Soca & Caiso Monarch 2019, cu un asistencia menos cu e añanan anterior. Mester bisa tambe, e constante awasero cu tabata cay, sigur tabata un handicap cu a pone cu e Festival aki a bin termina te den oranan laat di madruga.

Soca Monarch a bira Tony Mingo, cu su cancion Sidelines acompaña pa Le Groove. Despues di 33 aña participando, Tony Mingo por fin ta gana su prome corona.

1er Finalista a resulta Blacky cu su cancion: Do what you want, acompaña pa Tsunami y 2do Finalista a bira Rasta cu su cancion: For Once and for All y Buleria a acompañ’e.

Caiso Monarch a bira Blacky cu Tsunami, cu su cancion: “Because I”. 1er Finalista a keda Galloway cu Tsunami cu su cancion: “To make my country proud”. 2do Finalista a keda Tattoo cu Zeta Band y cu su cancion: “Den mi soño”.

A toca honor na Minister Xiomara Ruiz Maduro pa corona e Monarchnan. Nos pabien!!!