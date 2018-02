Conclusion di SEPPA riba independisacion di DPS Gobierno kier schuif di nan responsabilidad como Gobernante pa un directiva

Recien-temente SEPPA tabatin un reunion cu Minister di Enseñansa y despues di analisa tur loke cu a bini dilanti, e sindicato a yega na e siguiente analisis. Pa cuminsa nan ta sinta cu Gobierno kier schuif di nan responsabilidad como Gobernante pa un directiva.

Scolnan publico prome cu 2009 tabata wordo maneha pa Contact Bureau Openbaar Onderwijs, un afdeling di Directie Onderwijs.

E tempo ey caba tabatin discusionnan na unda abase di conseho a independisa e maneho di scolnan publico den un departamento di gobierno cu su mesun diensthoofd, los di directie onderwijs.

Bo ta haya docentenan y otro grupo di trahadornan cu tin un Landsbesluit den nan man ya cu prome cu a ‘independisa’ maneho di scolnan publico for di Directie Onderwijs ya nan tabata traha pa un of otro afdeling bao di Directie Onderwijs y a wordo nombra Ambtenaar.

2018 otro

independizacion: awo kier hasi DPS un Stichting.

Den reunion cu Minister Rudy Lampe, SEPPA ta wordo informa cu den punto 1 di Programa di Gobernacion, e gobierno actual lo kier introduci un sistema di calidad den enseñanza y den cuadro di esaki lo cambia leynan pa Stichtingen por funciona a base di “Good Governance Principles”.

Segun Minister Lampe na e momentonan aki gobierno no tin autoridad riba e otro Stichtingen (SMOA, SKOA, SPCOA) y pa e motibo aki kier bin cu un model Stichting cu mester ta e ehempel pa otro Stichtingen. E speransa di Minister ta cu NAN lo cuminsa funciona mescos cu e Stichting nobo.

Loke ta hala atencion di SEPPA ta cu no ta wordo bisa den e programa di gobernacion cu ta e Maneho di Scolnan Publico mester wordo independisa.!! Sino ta papia di Hisa Calidad di Enseñanza y funcionamento a base di “Good Governance Principles”. Principionan cu sigur tur hende mester por ta di acuerdo cu nan, pero esakinan mester bin for di ariba bin abao.

Pero pa e Minister na e momento aki e unico solucion cu ta mira ta pa hisa e calidad di nos enseñanza ta pa aparentemente Independisa DPS y hasie un Stichting.

Segun Minister asina e ta logra haci enseñanza independiente di politica. Y den tur conferencianan di prensa, intervieuws esaki ta keda menciona. Sinembargo e punto aki no ta keda specifica kico lo kiermeen cu saca politiek for di scol publico.

Minister di enseñanza ta un politico activo y aworaki loke su expresion ta haci ta crea duda, of por wordo interpreta cu tin politica den e dienst, mientras cu e politico mes ta na e nivel di bevoegd gezag. Na final, Pais Aruba ta keda responsabel pa enseñanza publico.

No tin otro conclusion cu loke e Minister of gobierno ta purbando ta di schuif su responsabilidad como gobernante riba e bestuur completamente nobo di e Stichting cu e lo lanta. E cuestion ta si e ta asina simpel si of no,manera ta wordo papia of simplemente combirtiendo DPS den un Stichting.