Consul General di Merca staciona na Corsou a bishita EcoGas – Margaret D. Hawthorne a keda impresiona cu e desaroyonan rond di energia renoba y maneho di desperdicio

EcoGas a ricibi bishita di Consul General di Merca di cual e gerente di e planta, Ramsey Halabi, a topa cun’e.

Margaret D. Hawthorne, “US Consul General and Chief of Mision to the Dutch Caribbean”, a ricibi un recorido p’e haya sa kico tur ta haci den e planta. E merdia tabata uno masha ameno mes, unda cu Ramsey Halabi a splica di e trabounan di preparacion, e reto, e logronan y e forma profesional con ta procesa desperdicio y deshaci di dje na un forma eficiente.

“El a keda hopi impresiona. E ta hopi den e mundo di waste energy”, asina Ramsey Halabi a expresa despues di e encuentro.

Margaret Hawthorne ta fascina cu e mundo ey y e ta hopi interesa den dje. Tambe e sa hopi di e materia aki.

E combersacion tabata uno ameno di cual hopi idea a bin dilanti, pero Margaret Hawthorne tambe a bin cu idea y sugerencianan riba mesa, locual EcoGas a aprecia. A cana rond cu e Consul, p’e mes admira y experiencia con e planta ta funciona.

E tabata na Aruba pa reuni cu e Gobierno nobo, pero tambe cu companianan y otro individualnan.

“Awe mi a pasa un atardi agradabel aki na EcoGas cu Ramsey Halabi”, asina el a duna di conoce. E tabata hopi interesa den energia y e representante di Gobierno di Merca tambe tabata interesa den seguridad y tambe den energia renoba.

Tambe nan tin interes riba kico Caribe ta haciendo cu energia.

Margaret Hawthorne a bin pa mira y scucha kico EcoGas ta haci cu inovacion y ideanan nobo con pa genera energia. Tambe con pa deal cu e reto cu hopi isla tin, esta con pa lidia cu desperdicio.

E bishita aki realmente tabata un “eye opening” y emocionante. Tambe e tabata un experiencia pa scucha kico tur ta haci na EcoGas, algo practicamente unico na mundo pa loke ta maneho di desperdicio.

EcoGas t’e prome fabrica di gasificacion di su tipo den Caribe y Latino America, pero tambe Norte America. Meta di EcoGas ta pa baha e cantidad di desperdicio nobo cu ta deposita riba dump.

Un otro meta ta pa EcoGas sirbi como ehempel pa otro paisnan y bende e experticio cu otro pais y companianan den exterior.

Aruba actualmente tin 100 pa 110 mil ton di sushi anualmente cu por procesa den e planta. Esaki ta exclui sushi manera santo, piedra, concret, etc. cu ta wordo procesa na un otro forma.

Pa un isla manera Aruba cu 100 mil habitante y un miyon turista pa aña, esaki ta un cantidad hopi grandi di desperdicio, pero mester tene semper den mente cu Aruba ta importa tur cos y no ta fabrica nada cu ta uza e materialnan importa localmente. Hasta paña cu no ta wordo uza mas ta wordo tira afo, tanten cu na hopi otro pais hasta paña ta wordo recicla y exporta.

EcoGas ta traha cu personal tecnico bon entrena, y ta sigui train mas personal p’asina nan ta cla pa exporta e experticio pa otro pais y companianan interesa den sigui e pasonan di EcoGas.