Contrario na loke e Gobierno actual tabata bo p’e tempo nan ta den oposicion – Awor e maneho na WEB y ELMAR lo a bira mas estricto y ayera tabatin racha di kitamento di meter residencial

Ainda e ta fresco den nos memoria con e Gobierno actual, tempo nan tabata den oposicion, tabata denuncia constantemente cu tabatin como 20 mil cas na Aruba sea sin awa of sin coriente, y den hopi caso sin niun di dos.

Semper nan a boga pa bin rebaho di tarifa den awa y coriente, pero tambe pa bin cu un maneho social, poniendo e ser humano central.

Pero nos a haya varios reporte di ciudadanonan lantando contra trehadornan sea di WEB of ELMAR, unda te hasta polis mester a cay aden pa calma e situacion.

Kiko tabata e problema specifico? Cu a bay kita meter di awa y/of coriente na algun cas y aki e ciudadanonan a opone terminantemente y hasta a resorta na violencia pa purba evita cu nan lo keda sin e servicionan basico aki.

Tin entendi cu awor e maneho na WEB a bira mas estricto pa areglo di pago ora cu un ciudadano tin problema pa paga awa.

Di otro banda por bisa cu por a compronde cu na ELMAR no lo ta facilitando areglo di pago mas, pero si lo ta dunando meter prepaid na esnan cu tin cuenta habri pero no por paga, pa asina nan no keda sin suministro di coriente.

E pregunta ta keda awor; kiko Gobierno lo bay hasi? Nan sa mihor cu e situacion precario di tanto cas sin servicionan di WEB y ELMAR no a cambia. Con lo bay hasi pa yega na toch un solucion pa cu e emergencia di tur e famianan aki. Awendia awa y coriente no ta un luho mas, pero e ta un gran necesidad y Gobierno mester cumpli cu su promesa di pone e ser humano central.