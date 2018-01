Copa Zabataya na La Roca riba Dia di Betico

E famoso rumshop na Moko conoci den boca di pueblo manera “e luga caminda abo no ta wak ‘nan’, pero ‘nan’ si ta wak bo”, un biaha mas lo organisa e flamante torneo “COPA ZABATAYA!” ariba dia di Betico benidero, 25 di januari.

Un biaha mas La Roca Rumshop ta tene su clasico torneo di biyar na honor na un gran baluarte di La Roca, sr. Hector “Zabataya” Ruiz, e.f.m. Manera ya ta custumber ultimo añanan, e formato di e torneo ta di team di doubles, caminda cada team di dos persona lo wordo forma a base di decision di lot! Ken lo ta bo patna? Un trabuco of un batacaso? Esaki shonnan lo ta den man di señora Fortuna!

E diahuebs aki ta priminti un biaha mas di ta un exito rotundo! Ta bay tin e famoso “snacks nan pa mañan”, e “tropenbier” cu ta keda un sorpresa cada biaha bo habie, y e “pasapalonan di ayera” cortesia di e “Harvey Weinstein” di Moko, esta e propietario Roly “enamoration” Ruiz! Pa esnan cu gusta un BBQ crioyo, ta bay tin nada menos e famosisimo “BBQ di Irene”! Segun ultimo noticia cu a drenta, musica lo ta den man di e famoso DJ di añanan 80, nada menos cu Gordon Disco, acompaña p’e conosido percusionistanan “in house” di La Roca, mihor conosi como “The Distortion Desordofication Boys”!

Kico mas tin? Aha! Aki ta caminda e rabo di porco lo bay krul diahuebs binidero! Pa esnan cu kier sa full relato di nan antepasadonan, ta bay tin sesion special cu nada menos cu Dr. Phil, e FBI guy di “the free savanah”, kende keto bay ta den “F&B”, aunke cu e significado di e “F” y e “B” a cambia desde cu el a bay cu penshon! Tambe, despues di hopi deliberacion, propetario di La Roca a dicidi di permiti hungadonan di “B-Class” participa, pa asina acomoda algun hungado di Calabas y vecindario.

Un otro “novum” cu lo tey e aña aki ta e “showdown” den ahedrez! Lo ta bay tin dos tipo di borchi y set di ahedrez pa scoge….p’esnan bakia tin e tradicional set cu 4 cabay, y p’esnan nobato lo tin e “house set” cu ta husa 4 burico!!

Ken lo ta e duo triunfado? Cos ta hot! Juni “Kilowatt” ta ariba un racha di victoria! Dr. Bibi ta cortando mane chirurg! “Lucky Viviano” ta den un slump! E djaka di caña “Kid Palmbeach” ta loer mane caiman! “Digital” Dennis ta bezig ta “scan” tur angulo, “Don Carlos” kier gana “back to back”, Juni “Seltzer” su “bank shot” ta monster ultimo tempo, “The Rock” a caba di sorpresa weekend cu a pasa, “The Dominicanesse Kid” keto bay no a kibra un koppi, y “Kid Jungle” keto bay por tumba ken cu ta!! Asina’ki tin varios mas cu dia di Betico binidero por sorpresa un y tur! Actividadnan lo cuminsa desde 1’or di merdia! Dia di Betico shonnan no perde e clasico torneo crioyo di tur aña, “Copa Zabataya!” na La Roca!! Yegaaaaaa y dal bo ZABATAYAAAAA!!!