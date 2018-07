Corte a condena ex empleado pa paga Arutram bek suma malversa di riba 100 mil florin

Recientemente Hof a tuma un decision den e caso cu Arutram a cuminsa contra un ex hefe di e compania aki pa haya pago relaciona cu un caso di malversación cu a tuma luga.

Esaki a sali na fabor di e compania Arutram, ya cu Corte a dicidi cu e ex empleado mester paga tur e suma bek.

E funcionario AG a drenta servicio di Arutram na december, 2012 como Operations Manager. E tabata encarga cu e maneho diario. Na mesun momento e tabata director di Pro Care Services NV pero desde 22 di februari, 2017.

Dado momento a cuminsa un investigacion na Arutram unda cu e compania aki ta haci pagonan via cheque of efectivo na Pro Care den e periodo di juli 2014 te cu augustus, 2017 pa un suma di 134.886,14 florin. Relaciona cu esaki y investigacion andando, a dun’e su retiro di inmediato riba 30 october, 2017.

Arutram a pidi pa Corte condena e ex empleado aki pa paga e suma ariba menciona cu a wordo malversa aumenta cu e interes legal desde 11 di december, 2017. Corte den su veredicto ta bisa cu mester evalua si e ex empleado a faya of a actua inhusto pa cu Arutram y cu pa e motibonan aki e ta responsabel pa daño sufri.

Arutram den su caso ta bisa cu nan ta haci nan demanda basa riba un ‘onrechtmatig daad” di parti di e ex empleado. Analisando e punto aki, Corte ta bisa cu den e funcion cu e tabata ocupa, e ex empleado tabatin na su disposicion un caha chikito semanal di 1000 florin, cu ta destina pa compranan diario pa maneho di Arutram. A keda constata cu e tabata coy di e caha chikito aki placa contante pa paga facturanan ficticio di Pro Care. E ta bisa cu e director di Arutram tabata na altura di e sucedido.

Durante e tratamento verbal e director a declara cu niun momento e tabata na altura di kico AG tabata haci, esta e practicanan fraudulento. Tambe e ponencia di e ex empleado cu ta Pro Care mester wordo poni responsabel, ta wordo rechasa. Corte ta bisa cu AG a admiti e forma con e malversacion a wordo cometi. Cu e sistema aki el a haci mal uzo di su posicion como Operations Manager di Arutram y a actua incorecto pa cu e compania causando nan daño.

E ponencia cu esaki ta culpa di Arutram mes, pasobra nan no a controla e facturanan, no ta algo hustificabel. Esey tabata su tarea mes. Pero e mes tabata crea e facturanan ficticio di Pro Care y ta sconde esakinan, despues cu e pago a wordo realisa, den administracion di Arutram.

Pa e motibo ey, e demanda di Arutram a wordo acepta y e ex empleado mester paga e suma completo mas interes for di december, 2017 pa awo.