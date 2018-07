Crisis imaginativo di Gabinete Wever Croes tin pueblo den problema caba

For di momento gobierno MEPPORRED a drenta asumi responsabilidad di gobernacion, nan a trata di convence pueblo cu e pais ta den crisis, sinembargo tur indicador standard di economia di desaroyo, ta mustra lo contrario y recientemente e rapport di Banco Central pa 2017, tambe ta mustra cu no ta existi tal crisis.

Gobierno a crea un esfera di crisis y a hiba e pensamento cu si convence pueblo cu lo tin un crisis, pueblo ta bay acepta e medidanan cu nan a tuma y cu a drenta na vigor dos siman pasa dia prome di juli.

Un pakete di medida cu ta converti gabinete Wever Croes den e gobierno cu a impone medidanan mas pisa den historia cu nos pais a yega di conoce, manera introduccion di accijns, aumento di BBO, aumento di BAZV, cual hunto cu desaroyonan internacional di inflacion grandi, lo conduci na aumento di prijsnan di productonan basico.

Un combinacion cu nunca prome Aruba a conoce mientras cu tur indicador di desaroyo economico y desaroyo general ta mustra otro pero for di prome di juli pueblo a cuminsa sinti efecto negativo aki di un pakete di medida cu nunca nan a spera di ricibi for di un gobierno cu a priminti solucion sin nignun medida.

Na aña 2008 economia a cay, desempleo a aumenta te na 12%, entradanan di gobierno a cay enormemente, refineria a cera , Banco Central a describi con economia y turismo en special a cay pero prome cu 1 di juli 2018, nada di esaki tabata existi, al contrario nan ta den crecemento, tin biaha chikito pero nan t’ey y tur indicador di crisis ta contrario na loke gobierno MEPPORRED ta bisando pueblo.

No cu no tin problema pero e problemanan cu t’ey financiero of riba otro tereno, ta rekeri maneho a largo plaso y maneho diario y ta esey nos falta awor y esey no tin ya cu despues di casi 10 luna na mando, ni tin indicacion algun ki rumbo of ki maneho e gobierno aki kier hiba.

Den ausencia di un maneho adecuado y cu grito di un crisis, esfera di un crisis a wordo crea pa tur cos, yena cu fantasia di maldad, creando inkietud den pueblo, purbando pa hustifica un pakete di medida cu no tabata necesario y cu ya pueblo a cuminsa sinti formalmente den e prome mita di luna di juli.

Ocho aña largo gobierno di AVP a dirigi un cu tabatin hopi problema pero pueblo nunca a scucha e palabra crisis, al contrario a scucha e optimismo na tur momento di desaroyo y esey a crea e esfera cu a conduci na e desaroyo cu a saca nos pais for di e crisis.

Ta nifica cu tanten nos como pueblo sigui kere den loke MEPPORRED ta sigui bisa, nos lo acepta tambe e medidanan contrario na para y bisa nan pa mustra nos unda e desaroyo ta, mustra unda kico ta haci cu inversionnan, mustra nos ki maneho gobierno tin riba tereno economico, tereno financiero, tereno social, no djis bisa pueblo cu tin un crisis y no bisa kico ta bay haci cu 130 miyon cu ta rancando di nos pueblo.

Ya caba pueblo a cuminsa sinti e peso di e medidanan di gobierno, introduci sin dialogo, sin discusion y sin analisa esaki bon, caminda practicamente tur caminda tin problema di kico tin cu cobra y kico tin cu paga, kico a hustifica y kico ta abuso, pero esaki ta e falta di vision di un gobierno cu simplemente no tin vision pa goberna e pais aki,” e comunicado di fraccion di AVP ta señala.