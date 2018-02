Crusada pabou hospital ta cera dialuna

Departamento di Obra Publico ta informa pueblo di Aruba en general, automobilistanan y specialmente patient y bishitantenan na Hospital, botica y consultorio di dokternan, cu ta haci uzo di e caminda Caya Punta Brabo, cu entrante dialuna 5 februari 2018 pa 9’or di mainta lo bay cera e caminda menciona pa trafico for di crusada di Alhambra (Caya Punta Brabo/ J.E. Irausquin Blvd.) pa e rotonde nobo na L.G. Smith Blvd.

Motibo ta cu lo bay sigui cu e trabounan di reparacion di e caminda di Caya Punta Brabo.

Pa acceso na e consultorio di dokter, botica y e otro edificionan situa na Caya Punta Brabo, por uza e parkinglot di Hospital. Pa patient y bishitantenan cu tin mester di acceso direct na e edificionan, lo laga un caminda temporal habri pa nan por yega.

• E acceso pa por yega Hospital, for di area di Noord, lo ta via e rotonde di Sasaki (Eagle Bowling), bira direccion Eagle Beach, via e caminda di J.E. Irausquin Blvd y drenta Caya Dr. J.E.M. Arends.

• E acceso pa yega Hospital, for di area di Oranjestad, ta na e crusada di Sun Plaza/ Guardian Group, bira direccion Eagle Beach, via e caminda di J.E. Irausquin Blvd y drenta Caya Dr. J.E.M. Arends.

E desviacionan lo keda indica cu baricada y borchinan di aviso y lo tin un duracion di 1 siman di trabou.

En conexion cu e trabounan menciona Departamento di Obra Publico ta haci un peticion na tur automobilista pa tene cuenta cu a cambionan den trafico y ta pidi pa tene cuenta cu e inconveniencianan cu lo por surgi pa cual nos ta pidi nos disculpa.