Cuerpo Policial Aruba (KPA) kier informa lo siguiente: A cera Coney Island pa 48 ora pa haci algun evaluacion

Relaciona cu e accidente/incidente di diasabra anochi na Coney Island, Alto Comisario a dicidi pa duna ordo pa stop e operacion di e luga en cuestion pa 48 ora.

Esaki pa duna espacio na DTI pa bolbe haci e controlnan necesario pa cu e siguridad pa e bishitantenan.

E ordo aki a bini despues cu Minister di Husticia den consulta cu su colega di Infrastructura, a tuma nota di e sucedido.

T’asina cu diasabra anochi tabatin un accidente unda cu un mucha a slip cay for di un di weganan di Coney Island. Extraoficialmente a wordo bisa cu el a kibra un wes’i lomba, pero no por a haya confirmacion di esaki.

Hecho ta cu despues di e accidente KPA a haya su mes cu hopi reclama. Riba esaki nan a bisa lo siguiente: “E pregunta a ser haci na KPA con por a duna permiso pa opera na e Coney Island menciona y e contesta ta cu KPA a para riba cu tur atraccion mester a wordo controla pa DTI prome cu duna permiso pa e habri, locual a causa un tardansa extra pa e por a habri. Ta te ora cu KPA a haya un “positief advies” di DTI, KPA a permiti esaki habri pa publico. KPA ta sigura pueblo cu nos lo sigui traha hunto cu otro instancianan pa asina garantisa cu e proceduranan di siguridad ta wordo sigui pa pueblo por ta safe.

E version oficial

Esaki ta e version oficial di Polis. Diasabra pa 9.30 di anochi, Central di Ambulance ta notifica cu un mucha homber di 9 aña a cay for di un di e atraccionnan.

E Polisnan cu a bay na e sitio a papia cu e señora GM, kende ta declara cu su yiu homber BP tabata slip riba e atraccion TABOCA ora cu el a cay riba su atras. E glijbaan aki mester wordo uza drumi, esta e persona mester drumi, como cu na un parti tin bahada den forma di un ola.

El a declara cu su yiu na mita di e ruta a coy un posicion sinta y door di esaki a wordo lansa den aire y ora cu el a baha el a cay riba su atras. E mucha homber a keda drumi na suela y tabata kega di dolor pisa den su lomba.

Un dokter na civil a brinda prome auxilio. E prome indicacion ta cu e lo a kibra su wes’i rabo.

E patruya a papia cu e homber JD, y el a declara cu e ta traha na e glibaan y cu el a informa e mucha homber cu ora e ta slip e mester keda drumi. El a mira cu el a haci esey berdad pero na mita caminda el a lanta sinta. Esaki a causa el a bay halto y cay bek den e glibaan. E mucha a wordo transporta cu ambulance pa hospital.