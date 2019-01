Curso cortico na Biblioteca – Creative nonfiction

Biblioteca Nacional Aruba ta ofrece un curso cortico di scirbi ‘Creative nonfiction’ na februari. E curso tin duracion di 1 luna, 2 biaha pa siman. Esaki ta tuma lugar na Biblioteca na Playa. Instruccion ta na Papiamento y Ingles y ta bou guia profesional di Writing coach Deedee Baarh. Su nivel ta avansa (level 2).

E curso ta cuminsa dialuna dia 4 di februari y ta sigui dianan 8, 11, 15,18 y 26 di februari tur sesion ta di 5or pa 7or. registracion por via info@bibliotecanacional.aw prome cu diarazon dia 30 di januari.

Creative nonfiction ta basa riba e experencia y memorianan unico di e autor. E ta pa conta un storia berdadero uzando obhetonan creativo y tecniconan di scirbi di fiction y poema.

E ta un mescla perfecto entre e hechonan real y personal. E ta un storia berdadero scirbi den un manera bunita y interesante.

No-ficcion Creativo por tuma diferente forma manera; Travel writing, personal essay, lyrical essay, memoir, autobiografianan, journalnan of blog post pa menciona algun.

Esaki ta interesante pa tur esnan cu ta gusta skirbi di nan propio experencia y ta desea di post, blog of publica di otro forma, pero e por keda priva tambe den un journal.

Deedee Baarh a completa su Bachelor’s Degree na University of Central Florida y su Master’s na City College of New York den Creative Writing y tin experencia amplio den diferente area di creative writing, proofreading y editing.