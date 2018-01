Daniella Pop ta preparando pa representa ARUBA na e certamen Teen Universe na Nicaragua

Dia 31 di Januari Daniella tin un Wine and Cheese Fundraising na House of Mosaic

Srta. Daniella Pop lo ta ARUBA su representante di dia 11 pa 18 di February na Nicaragua pa e certamen di Teen Universe. Aña pasa Daniella Pop a logra e titulo di Miss Teen Model y 1st Runner Up Miss Teen Aruba International y esaki a dune e oportunidad pa representa nos isla na Nicaragua pa Teen Universe. Daniella un hoben di 17 aña ta basta popular den nos comunidad ya cu ora e tabata mas jong a participa den Festivalnan di Calypso y Roadmarch y tambe tabata Pre Teen Aruba y a yega di representa Aruba na El Salvador pa Pre Teen Meso America.

Daniella apenas despues di a Sali den e cuadra di honor di Miss Teen Aruba International a lansa tambe un proyecto cu e tabata traha riba dje pa basta tempo cual ta videonan pa guia nos muchanan y hobennan e consecuencia cu Bullying por trece cune ya cu Daniella mes a pasa den e experencia aki.

Den cuadro di e preparacion di Daniella pa exterior tin un Fundraising Wine and Cheese event cu lo tuma luga dia 31 di Januari di 8 pa 11 pm na House of Mosaic y tin un costo di Afl. 100,00

Si bo persona ta desea di coopera cu nos representante pa asina e por caba di cubri algun gasto por cumpra carchi cerca Tio George na 561-61-51 of cerca Nancy Dabian na 594-74-68. Nos por deliver e carchi pabo tambe. Ban duna un apoyo na nos hobennan cu lo saca cara den exterior y asina representa nos dushi hendenan na Nicaragua. Esaki ta Aruba su di dos partipacion den e certamen aki ya cu na aña 2013 Isabella Gonzales 2nd Runner Up MTAI 2012 a representa Aruba den dicho certamen y a keda den e Top 12 di e certamen.

Daniella ta biahando cu un delegacion chikito pa Nicaragua pero cu hopi entusiasmo pa duna su mihor pa representa nos hendenan dignamente. Keda pendiente pasobra nos lo sigui update di e desaroyo di nos representante Daniella Pop.