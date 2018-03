Den asesinato na Wayaca, acusado Jefferson: “Mi a wordo instrui door di Stevie pa comete e atraco”

Segun e acusado Jefferson E. di 29 aña, el a wordo instrui door di Stevie pa comete e atraco. E idea tabata pa tira un atraco y e plan a bini di dje, asina e acusado aki a bisa Hues diabierna mainta.

E hecho aki a tuma louga dia 13 di september, 2016 den oranan di merdia. Loke mester tabata un atraco tabatin un final fatal. Door cu yiu homber di e famia a yega cas, pa motibo cu su mayornan no tabata contesta yamada di un nieto. Aki e plan a cuminsa bay fout, y ora cu el a dicidi di core tras di e tata y e yiu cu a bay pafo, ta resulta cu e señora a cera e porta su tras. Na momento di tira pa habri e porta, el a alcansa e señora den cabes.

Segun el a splica Corte, Stevie a haci un inversion grandi den su negoshi y tabatin mester di placa pa paga invoerrechten. “Semper el a tratami bon. Dos aña pasa el a prestami placa sin problema. Mi a sintimi obliga di yud’e. Mi no sa pakico net eynan e tabata kier a comete e atraco.”

Asina el a conta cu Stevie a dun’e 1600 pa cumpra e arma pero tabata falta 200 florin, cu el a presta di su ruman muhe. E arma a wordo cumpra for di un tal Ivan, kende ya caba a wordo condena. Hasta, el a conta, Ivan a dun’e e arma sin bala. Pero Stevie a reclama cu nan a bende un arma sin bala y pa cual el a dicidi di bay bek busca bala. Tambe el a haya e tie-wrap for di dje. Hues a mustra e acusado cu esun cu a bende e arma a spli’ke cu e balanan di e revolver ta traha pa mata.

Tambe Stevie a huur auto dos biaha. Un biaha pa nan core y tira bista pa e movecionnan y e di dos biaha pa tira e atraco. “Pero mi a haya miedo y mi no a hacie.” Despues un dia nan a discuti asina hopi, cu el a bisa Stevie bah’e na Wayaca y e ta bay haci e trabou.. “Mi no tabatin otro opcion. Mi ta bise cu mi no por haci e trabou mi so, pero e ta blo bisami cu si mi por.”

El a wordo baha na cierto distancia y el a conta con na momento cu e tabata bayendo pa e cas di e atraco, e victima a pas’e na caminda den un auto blanco cual auto el a huy den dje despues di e sucedido. Na e cas, segun e acusado, el a topa cu un homber pafo y a menas’e cu e arma pa e bay paden. Ya paden el a bisa cu aki ta trata di un atraco y a ordena nan bay na suela. Cos no a bay facil y “mi mester a dal e homber cu e arma na su cabes,” Jefferson a splica. Na final el a bay cu e victima den camber unda cu e placa lo ta. Ta e momento ey cu e yiu homber, Chie W., a yega cas. Ora cu el a mira loke tabata pasando, e y su tata, cu a logra los e tiewrap na su man, a cuminsa core pa huy. El a logra yega pafo y sconde den su apartamento pero e tata no, ya cu el a haya un tiro den schouder y a cay na suela. E acusado, segun e mes a conta, a core bay pafo lagando e señora paden, y esaki a probecha pa cera e porta na lock.

Mirando henter e situacion, segun e acusado, e kier a huy mas lihe di e sitio, y a tira riba man di e porta, segun e ta bisa, pa e parti glas kibra, hinca su man paden pa kita e lock y e por drenta pa coy su tas. “Na momento cu mi a habri e porta, mi a mira e señora tira abou na suela den plas di sanger. Mi no a tira riba dje y mi no sa con e bala a gare den cabes.” Hecho ta cu el a pasa man cu su tas, e cartera di e homber, tres celular y a busca pa yabi di un auto. Mientras cu e ta huy el a yama Stevie pa busk’e na Angochi, unda el a cambia su paña, cu tabata tur na sanger.

Despues di e sucedido nan a bay San Nicolas y banda di Palo Marga a kima e evidencianan, menos e arma. E arma despues el a presta e mesun persona cu a bende.

Stevie den tratamento di e caso a nenga di tabata envolvi, ta nenga cu el a planea e atraco, pero cu despues di e sucedido Jefferson a cont’e kico a pasa y esaki a bise “awo cu bo sa, bo tambe ta envolvi”. Esey tabata e miedo cu e tabatin pakico e no a bay Polis pa bisa nan kico a pasa. Pero Fiscal y Hues a bis’e cu e unico hendenan cu tabata sa cu e señora tin un caha fuerte den baño y ta cana cu placa cash ta famia. Jefferson cu nunca no a bay e cas y cu e famia no a reconoce, no por tabata na altura di esaki

Pa ambos Fiscal a pidi un castigo di 25 aña.