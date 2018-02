Den caso asesinato Mitch Henriquez: Gobierno ta paga un fortuna pa defendé Polisnan asesino

DEN HAAG – Den seno di e canal di television RTL Nieuws na Hulanda nan no ta mucho satisfecho cu e hecho cu Ministerio di Husticia y Hefe di Cuerpo Policial no kier revelá cuanto placa Gobierno Hulandes ta paga un bufete di abogado masha renombrá pa defendé e dos Polisnan cu a mata e Arubiano Mitch Henriquez.

Ta trata di un bufete di abogado masha exclusivo cu pa un caso civil simpel mes ta cobra 144.000 euro y esey a pone cu e canal di television a haci un peticion formal pa nan haña sa ta cuanto Gobiernu ta paga e bufete di abogado.

For di aña pasá e canal di television a haci un peticion oficial y formal pa haña sa cuanto placa Ministerio di Husticia ta pagando e bufete pa defensa di e dos Polisnan kendenan a keda condená na 6 luna di prizon condicional, pero cu ta cobrando nan salario normalmente te dia e caso caba den apelacion.

Dia e canal a haci e peticion n’e Alto Mando di Cuerpo Policial na Hulanda, esaki a nenga di proporcioná e informacion riba cual e canal a bay Corte, pasobra nan tin derecho di demandá e Ministerio pa haña e informacion.

Te ainda e tribunal no a dicta sentencia riba e peticion, pero for di promé instancia e tribunal a dicta cu Alto Mando Policial a rechasá e peticion (Wob-verzoek) sin suficiente motivacion.

E tribunal di Midden-Nederland a dicidi esey for di 24 di october aña pasá y a duna Alto Mando 4 siman pa coregi nan decision.

Ta di conocemento amplio cu Mitch Henriquez a muri na aña 2015 na Den Haag despues cu dos Polis kendenan a aresté a choké mata.

November nan caso a bay dilanti y Hues a condená nan na 6 luna condicional.

Originalmente a tarda masha tanto p’e canal a haña contesta (negativo) di Alto Mando Policial riba nan peticion pa haña sa cuanto nan a paga pa contratá abogado y testigo.

Abogado di e canal a splica den Corte cu no ta bay pa nan revelá cuanto e abogadonan ta cobra pa ora ni pa nan datonan personal cu nan por usa pa duna e caso un otro buèlta.

Solamente nan kier sa cuanto Gobiernu a paga e bufete di abogado na tur. Alto Mando Polisial a nenga di duna e informacion, pasobra e caso tabata masha hopi den publicidad cu tur e consecuencia y pena p’e famianan cu a keda atras, pero cu e caso a afectá e Polisnan mes tambe.

Segun Alto Mando na Den Haag, pa revelá e gastonan promé cu e caso terminá definitivamente por causa un debate den comunidad riba altura di e gastonan y si esey ta hustificá.

Alto Mando Polisial tin miedo cu publico lo haña un opinion negativo p’e strategia di defensa di e Polisnan y cu esaki por afectá nan mentalmente.

E tribunal sinembargo a rechasá argumento di Alto Mando Policial categoricamente y a bisa cu pasobra ta trata di un caso cu a haña hopi publicidad, no ta motibu pa nenga di duna informacion riba e gastonan di abogado.

Alto Mando Polisial mester bisa cu argumento valido pakico si revelá e suma total di defensa lo perhudicá e Polisnan inhustamente.

Di un banda Hues ta comprondé cu e Polisnan no kier mas publicidad negativo riba e caso, pero di otro banda interes general ta pisa mas tanto cu nan interes personal.

Ademas e decision di Alto Mando Policial ta violá leynan cu ta goberná e materia, pero e mesun ley ta habri posibilidad pa Alto Mando rectifica nan posicion.

Nan a haña 4 siman pa haci esey.