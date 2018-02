Den caso di divorcio…. Muhe tin cu comparti debe dje homber maske no ta su debe

Un caso di divorcio for di aña 2012 na Aruba a bay para te dilanti di Corte Supremo na Hulanda caminda recientemente a dicta veredicto.

E caso ta uno di ‘hopi papel’ muchanan sa bisa, o sea, ‘pecunia’ manera latinnan ta yamé.

Den prome instancia tribunal di Aruba a condena e homber cu kier a divorcia di su casa pa paga e señora 705.258,73 Florin Arubano.

Solamente cu den su veredicto Corte Supremo a condena e homber pa paga su casa mas placa, esta, 809.831,23 Florin Arubano plus gastonan cu tabata 5.235,- florin a subi te bira Afl. 18.300,05.

Den Korte Supremo e cuadro a cambia completamente.

Den e caso aki e homber kier a parti e debe dje fraude cu el a comete cu e muhe. E homber tin un debe pasobra el a comete malversacion loke ta castigabel. Nunca el a bisa su casa cu el a mafia placa y kico el a haci cu e placa.

E muhe na su turno no a probecha dje placa y tampoco sa si Husticia a castiga e homber.

Na luga di bay cera, e homber mester a paga e placa bek pero pa Corte siendo casa den comunidad, ta toca na e muhe pe tambe carga cu su parti.

Y awor e cos ta bin: si entre un pareha casa ‘binnen gemeenschap van goederen’ un dje dos hendenan haci algo robes, e falta ta cay riba tur dos!

Pa colmo e homber a demostra cu el a uza gran parti dje placa na construccion di nan cas.

Corte a rechasa practicamente tur e exigencianan dje muhe manera e demanda pe homber page

115.086,41 Euro cu ta mita dje balor extra cu a haña cu benta di e cas na Aruba. Y e mester bay carga cu e gastonan di e debe cu e homber tin tambe.