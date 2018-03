Den conferencia di prensa di diaranson ultimo: Lider di fraccion di MEP a elabora riba e situacion financiero di Pais Aruba

Segun sr. Tjon ta trahando actualmento riba adaptacion di e ley di comptabilidad, esta e Comptabiliteitsverordening 1989, cual tin un concepto cu ta cla caba cu por garantisa cu e situacion financiero di Pais Aruba di berdad lo bira uno cu ta sostenibel y cu por tin debido control door di Parlamento di Aruba.

Banda di e ley aki adicionalmente lo bin cu un ley di maneho financiero pa segura cu nunca mas, no obstante cua gobierna ta na mando, Pais Aruba lo ta den un situacion financiero manera cu e ta aden actualmente. Sr. Tjon ta nota cu no ta solamente mal maneho a conduci na e situacion cu Pais Aruba ta den na e momento nan aki pero tambe cu Parlamento di Aruba no tawata haña tur documentacion pa por funciona eficazmente, pero tampoco Parlamento di Aruba tawata eherce nan trabou manera debe ser.

Esaki ta wordo prueba door di diferente rapportnan di instancianan imparcial. Pa e motibo ey kier bin cu un solucion pa e problema aki cu lo ta un solucion duradero. E Comptabiliteitsverordening ta data for di 1989, pues ta bon pa adapta e ley aki y trec’e mas cerca di e realidad di e practica di awendia.

Bentahanan

Haciendo esaki por kita algun frustracion cu ta reina cerca hefenan di departamento y e trahadornan di e departamentonan. Malgastamento di fondonan pa motibo di burocracia por wordo evita. Ademas lo por aumenta e eficaz di e aparato gubernamental den su totalidad. Un otro bentaha di e cambionan proponi ta cu lo duna e hefe di departamentonan, por medio di un mandato, mucho mas autoridad pa por maneha nan budget independientemente. Esaki lo promove comunicacion entre e diferente departamento nan tambe.

Bon gobernacion y mihor control tambe lo wordo promovi door di adaptacion di e ley aki. Mihor control lo wordo logra door di exigi di gobierno cu 3 biaha pa aña mester presenta un uitvoeringsrapportage di e situacion financiero cu lo wordo mara na un presupuesto suppletorio, segun sr. Tjon. Esaki ta nifica cu 3 biaha pa aña lo tin un presupuesto supletorio cu por wordo adapta despues di aprobacion di Staten pa cu esaki. Asina ta evita cu cada biaha ta wordo confronta cu un hecho cumpli na e fin di e aña y lo tin mucho mas control riba e maneho di gobierno. Esaki sigur lo cumbini e aparato gubernamental.

Pasonan den e proceso

Na e momentonan aki ya caba a sinta cu e ministerio di finanzas, segun sr. Tjon. E siguiente paso den e proceso aki ta pa sinta cu e diferente institutonan consultorio. Ademas, pa otro siman lo tin e prome reunion cu e 15 hefenan di departamento pa asina tin un mihor bista kico ta e necesidadnan di e ‘field’, particularmente pa loke ta trata maneho di recursonan.