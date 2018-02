Den Cuerpo Policial tin un tension grandi; Miembronan ta masha rabia cu nan sindicato SPA

Un grupo di Polis ta masha malcontento cu nan sindicato SPA. Esaki a keda manifesta tambe den un carta cu nan a manda tur miembro y no miembro di SPA.

E miembronan aki ta bisa cu nan por a scucha of mira dia 7 di december 2017 un mensage manda riba Whatsapp p’e Presidente di SPA, sr. Edgar F.A. Maduro, kende a yama tur miembro di SPA pa un reunion, pero masha poco a duna acto di presencia.

Tabatin como 10 miembro so presente, cu tabata motibo pa Edgard Maduro a califica esnan cu no a presenta pa raton, lagadishi y pa set di cobarde.

E expresion aki sigur no ta aceptabel pa ningun miembro y no miembro di SPA kendenan no a presenta na dicho reunion pa cualkier rason, cu nan por tin.

Nan como miembronan di SPA a considera esaki como un insulto y sigur no ta manera pa un Presidente di un sindicato expresa su malcontento dor di falta su miembronan respet. Un Presidente di un Sindicato mester keda profesional na tur momento.

Como recordatorio dia 10 di juli 2017, un carta di parti di Grupo Preocupa di Polis a wordo manda pa colecta firma pa un reunion di urgencia tocante un decision cu SPA a tuma riba nan mes sin un mandato di su miembronan. (refiriendo riba e famoso expresion nan haci dilanti di Bestuurskantoor den desconfiansa di miembro nan den actual Korps Chef).

Den un reunion na POVA na luna di juli 2017, miembronan di SPA a presenta masalmente na e reunion caminda a wordo dicidi unanimamente cu SPA no por y no mag tuma ningun decision sin un reunion y mandato di su miembronan.

Keto bay ainda Presidente di SPA ta dunando declaracion na nomber di miembronan y sin a tene reunion y stipula agenda cu e puntonan y haya mandato di su miembronan.

A base di e ultimo acontecimentonan miembronan ta exigi un reunion mas pronto posibel cu SPA p’e miembronan por dicidi kico lo t’e siguente paso cu lo wordo tuma. Te aki e carta di malcontento di e Polisnan Preocupa a manda ayera.

Por a compronde tambe, cu SPA lo ta envolvi cu Minister di Husticia,mr, Andin Bikker den nombramento di un Management Team cu lo ser presidi pa Comisario Trudy Hassell. E miembronan preocupa aki, no ta nada contento, ya cu nan no a haya participacion den esaki, mientras directiva di SPA ta negocia tras di nan lomba.

Por sinti cu e miembronan disgusta te hasta ta pensa di bin cu un mocion di desconfianza pa baha henter Directiva di SPA.