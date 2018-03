Den opinion di partido MEP: Segun Marlon Sneek, e mensahe cu MEP a hiba pa pueblo ta bisa cu den 30 dia nan lo tin solucion pa tur cos

Den e ultimo dianan aki, sr. Marlon Sneek di AVP kende como parlamentario nunca a preocupa pa lesa y interpreta cualkier rapport of documento oficial, a tuma como custumber pa coba den e programa cu MEP a bay eleccion cune y p’asina e por trata na manipula mente di pueblo cu MEP te ainda no a cumpli cu tur e puntonan treci den e programa. Anto esaki den e apenas 100 dianan cu MEP-POR-RED ta den gobierno. Echo ta cu bo ta para ridiculo como politico of te hasta pa payaso ora bo declara cu “e mensahe cu MEP a hiba pa pueblo ta bisa cu den 30 dia nan lo tin solucion pa tur cos”. Ta con ignorante bo por ta como politico insinuando cu e gobierno actual lo por soluciona den 30 dia tur e problemanan cu bo partido AVP a laga atras na final di 2017, tanto riba tereno financiero, economico, social y riba tereno di infrastructura?

Plundermento y sabotahe

Locual sr. Sneek no ta splica pueblo ta cu tabata hustamente e coordinadornan di Gabinete Eman, cu of sin consentimento di e ministernan, a plunder, ramzak y horta un gran cantidad di computers, laptops, camaranan, aparatonan audiovisual for di den Bestuurskantoor. Tambe tabata e mesun malandronan aki cu a sabotia e server y a horta casi tur documento oficial y filenan di gobierno for di Cocolishi, te cu e ex-ministernan Arends y de Meza siman pasa den sala di Parlamento cu un cara ‘inocente’ ta pidi Prome Minister Evelyn Wever-Croes pa cierto documentonan di CITGO y cual documentonan no a ser traspasa na November ultimo. Pero no ta e coleganan di Marlon Sneek mes a percura pa somenta tur e documentonan aki? Esey ta demostra un biaha mas con bao nivel boso a bay den boso gobernacion!

MEP mester ruim op de boel atrobe

Alavez Marlon Sneek tur dia ta drumi soña riba tumamento di medida, caminda entre otro e ta declara: “nos a sinta cu diferente instancia cu nos a reuni cu nan, nos a haya e mesun grupo di CAft a bisa bon cla cu nan ta mira un bon pakete di medida na caminda pa e pais aki”. Con estupido bo ta pa declara algo asina, ya cu bo mes ta admiti cu bo partido a laga un desaster financiero atras y cu e unico solucion den bo concepto ta cu mester tuma medida. Cu esaki tambe sr. Sneek ta admiti cu Gabinete Eman a crea un deficit total di 2.2 biyon florin y cu nos debe nacional a ser aumenta di 2.1 biyon florin te na 4.2 biyon y den cual no ta inclui tur e debenan di e proyectonan PPP. Pero e no ta ‘give a damn’ cu e desaster aki ya cu manera semper ta MEP mes mester drenta gobierno pa ruim op de boel y paga tur e debenan aki. Tambe sr. Sneek no kier papia di e situacion economico cu a ser laga den un desaster atras, ya cu na 2015 e crecemento economico tabata negativo, -0.5% y na 2016, -0.2%.

Medidanan di Gabinete Eman

Relaciona cu e aspecto di medida, ta un hilaridad ora cu un biaha mas Marlon Sneek ta insinua cu ‘AVP a goberna sin niun medida’. Sin niun medida? Kico e pakete aki ta anto: AVP a percura pa aumenta e prima di AOV, a introduci BAZV, a aumenta e edad di pensioen di biehes y di APFA te 65 aña, a introduci franchise y middelloonregeling y a reduci e duurtetoeslag pa e ambtenaarnan, a kita Bashi Premie y Gelijk Bedrag di (futuro) pensionadonan, a aumenta Room tax, Timeshare tax, accijnzen, invoerrechten, inkomstenbelasting, grondbelasting, schoolgeld, collegegeld, tarifa di bus, prijs di coriente, pago pa recoge sushi y parkeer auto, a corta drasticamente den subsidio di fundacionnan etc. Tumando tur e medidanan aki, entre otro pa loke ta e edad di pensioen di biehes y di APFA, ta mas cu logico cu e fondonan di SVB , APFA y AZV por a ser fortifica, pues mediante medidanan cruel imponi riba lomba di tur trahador na Aruba, tanto den sector publico como priva. Anto esaki sr. Sneek ta considera un gran hazaña y ta broma cune tur dia! Mira tabel adhunto y comproba pa bo mes.

Finalmente, ta tristo pa mira un parlamentario cu durante 8 aña a yuda su gobierno ruina e pais aki, awor kier pretende cu e gobierno actual por haci milager pa soluciona tur e problemanan cu su gobierno di AVP mes a ocasiona. Pues si tin un premio pa otorga di “Cara di Coco”, anto siguramente Marlon Sneek lo bay cu e premio aki!