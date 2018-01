Dentista Arthur Vallejo Jr. – Ley di BIG ta un instrumental legal cu ta stroba desaroyo cuido medico na Aruba

Den e ultimo entrevista na radio cu Dr.Arthur Vallejo a duna cu Mr. Baboe Hoek na Power Fm, a wordo discuti e temanan di prevencion den cuido medico como tambe e ley ARUBIG entre otro y hasta a sali un publicacion riba social media tocante e entrevista menciona. Dr. Vallejo ta elabora riba esaki:

“Mi mester informa cu no ta mi persona a skirbi e articulo. E articulo aki tabata un bon intento pa trece varios punto importante dilanti di e entrevista pero esaki a causa un poco di confusion riba social media y e ideanan principal tabata un poco disperso. Mi ta tuma un tempo pa elabora riba e topiconan aki un biaha mas y asina ki, organisa y splica un poco mas di e conceptonan menciona.

Liderando e comision di evaluacion di ARUBIG.

Mi kier extende palabranan di gradecimiento na Minister Di Salubridad Danguillaume Oduber pa brinda e confianza na mi persona pa encabeza e comision cu ta bay atende e topico di Ley ARUBIG. E iniciativa aki su meta ta pa inclui nos yiunan di tera cu a studia y cu ta bay studia den region (of otro pais cu no ta na Hulanda of Canada) den nos sistema di salud actual.

E comision ta forma riba un base amplio unda ta pidi representantenan di Ministerio Di Salubridad, Departamento di Enseñansa, Departamento di Legislacion como tambe Departamento di Salud Publico. Importante pa destaca ta e revision completo historico di convenio aproba pa Hulanda (aun vigente) dia 6/Oct/1977 na Mexico te cu e ultimo ley actual di ARUBIG pa yega na e miho forma pa atende cu e problematica actual.

Aruba mester tin su profesionalnan yiu di tera na prome luga como tambe e panorama habri pa acepta medico como tambe specialista di region y of cualkier pais di mundo si e pueblo ta rekeri di dje.

Si nos traha ley y sera e porta pa inclui profesionalnan di solamente dos area esaki ta limita tremendamente e desaroyo profesional medico pa Aruba. Claro cu mester tene cuenta cu Aruba ta un mercado chikito y mester proteha e mercado laboral pero esaki mester ta den balance cu e necesidad di e pueblo naturalmente.

Mi lo kier wak convenio nan cu Universidadnan di Region pa cu rotacionnan medico Universitario na HOH of IMSAN por ehempel. Esaki lo diversifica e conocimiento como tambe fortalece y amplia e atmosfera educativo/investigativo universitario den HOH y of IMSAN.

AZV y Medico General.

Den e landsverordering di AZV e profesion di docter general no ta specifica sino ta bai direct na menciona Docter di Cas (Medicina Familiar) cu awe en dia nos ta reconoce internacionalmente como un especialidad medico di 3 aña mas di estudio.

Esaki ta sigur un punto pa specifica/actualisa den e landsverordering di AZV mirando e poblacion grandi di docter nan general na Aruba trahando ya caba den diferente sector di salud como por ejempel: SVB, Medwork, poortarts na IMSAN, HOH, zaalarts na IMSAN, HOH, Praktijk Onderstuiners (POH) etc. E poblacion aki di medico general ta importante den e sentido cu nan por bira gran parti di e forza laboral pa yuda encamina e Plan Nacional di Prevencion.

Importancia pa manetene lasonan estrecho cu pais/organisacionnan bisiña y di region.

Durante e entrevista a menciona e trabouw cu tin nos dilanti pa fortifica e lasonan cu organisacionnan entre otro Caribbean Public Health Agency (CARPHA) y Pan American Health Organization (PAHO).

Un gran trabouw mester wordo haci pa fortifica y inclui Aruba como miembro participante (proactivo) no solamente pagando e anualidad pa ta un miembro pero realmente participando, compartiendo y publicando data y informacion di nos poblacion actual.

Sigur nos por saca mas probecho di e institucionnan aki si nos cuminsa participa di forma mas proactivo.

Ultimo punto trata den e articulo ta e problematica pa haya informacion di patient di Horacio Oduber Hospital (HOH) pa Directie Volksgezondgeid (DVG) por analisa y publica estadisticanan importante pa pais Aruba.

E informacion a yega na mi persona cu ta dificil pa haya data valioso pa entre otro por completa e Indice Nacional di Cancer por ehempel.

Esaki ta estadistica basico cu nos mester presenta como pais na organisacionnan internacional pa wak nos ranking y relacion cu otro paisnan internacional of den region como tambe pa crea maneho “policy” nan dirigi na nos problematica especifico como pais Aruba.

Un pais ta rico no pasobra e tin diamante of petrolio. Un pais ta rico pasobra e tin educacion y e conocimiento aki ta rikesa.

Mi ta duna un danki pa esun cu a trece e topiconan aki dilanti cu por cierto tin nos debido atencion y dedicacion”.