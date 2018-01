Departamento di Aduana ta introduci oficialmente e Postbus Vrijmaking

Entrante 1 februari 2018, Departamento di Aduana lo introduci oficialmente e Postbus Vrijmaking. Esaki ta facilita tur cliente pa manda nan peticion pa saca nan container alabes hasi un afspraak pa servicio di Aduana via email. E cliente tin cu manda e “aanvraag vrijmaking container of wegvoering pa un Particuliere Bergplaats (P.B) hunto cu e wegvoeringsdocumento(nan) di e aangifte via e postbus: vrijmaking@douane.aw.

Departamento di Aduana kier traha mas eficiente alabes modernisa e proceso aki unda e cliente no tin cu bin personalmente na loket mas pa registra nan peticion, ni pa pidi pa un afspraak pa servicio di Aduana. E Postbus Vrijmaking aki lo simplemente reemplasa e loket.

Manera cu e klantcoordinator di Aduana ricibi e peticion cu tur e documentonan cu ta regarda e container, esaki lo wordo procesa. E cliente lo haya un contesta bek cu confirmacion di e fecha y orario via email.

Despues cu e cliente haya e email bek, e tin cu "print" e formulario 'aanvraag vrijmaking container of wegvoering pa P.B' y e wegvoeringdocumento(nan) di e aangifte y hiba e documentonan aki na porta di Waf Barcadera pa saca su container.

Un aviso cu ta di sumo importancia ta cu:

Peticionnan cu a wordo ricibi entre 07.30-10.30 ‘or di mainta lo wordo procesa prome cu 12or di merdia.

Peticionnan cu a wordo ricibi despues entre 10.30 – 14.30 ‘or lo haya un contesta prome cu 4 ‘or di atardi.

Peticionnan cu wordo manda despues di 14.30 or di merdia lo haya un contesta mas tarda e siguiente mainta.

Tene na cuenta cu container cu a sali ROOD/Fysiek ta bay cu Douane, e cliente mester percura pa entrega tur documento e.o factura etc. den man di e Duanero na e sitio pa e por ehecuta su control.

Si e cliente haya un container cu tin un combinación di aangifte cu a sali ROOD y un parti GROEN, den e caso aki e container lo wordo considera ROOD/Fysiek. E cliente mester yena formulario di “aanvraag vrijmaking Container of wegvoering naar P.B”.

Pa e containers cu a sali BERDE no mester yena e aanvraag vrijmaking container mas, e cliente mester hiba solamente “wegvoering di e aangifte (n)” na porta di Waf pa saca e container.

Departamento di Aduana ta spera cu tur broker y comerciante a tuma bon nota di e aviso aki. Den caso cu tin cualkier pregunta encuanto procedura di saca container en especial e introduccion di e Postbus Vrijmaking por tuma contacto libremente cu e Chef di Sectie Stad via emailadres: info@douane.aw. Mas informacion di e Postbus Vrijmaking lo ta disponibel desde 1 februari 2018 riba e website www.douane.aw.