Departamento di Salud Publico ta aclaria – Nos no tin epidemia di ningun malesa transmiti pa sangura na e momento aki

Dialuna ultimo Departamento di Salud Publico den su entrevista di siman a haci un yamada na comunidad un bez mas pa reduci e cantidad di criaderonan rond di cas. Esaki pa motibo cu seccion di Gele Koorts en Muskieten Bestijden (GKMB) durante nan controlnan na cas, ta encontrando hopi criadero.

Durante e entrevista a enfatisa cu mirando e cantidad di criaderonan cu ta wordo encontra despues di cada yobida, esaki por bira un menasa pa comunidad cu consecuencia cu nos por haya un brote of epidemia si comunidad no yuda den esaki.

Na e momento aki nos casonan di malesanan transmiti pa sangura manera Zika, Dengue y Chikungunya ta relativamente hopi abou. Compara cu paisnan den region nos ta haciendo hopi bon y Departamento di Salud Publico kier mantene esaki asina. Pero GKMB como seccion so no por haci esaki y p’esey e yamada ta bay na comunidad pa cada biaha cu awa yobe, cana rond di cas y deshaci di tur awa cu ta keda para unda sangura por pone webo. Tambe na tur persona cu ta colecta awa pa cualkier motibo, no lubida di tapa e awanan aki bon pa sangura no por yega na nan.

Den pasado nos a yega di confronta epidemia di Zika y Dengue, pa e motibo aki cu Departamento di Salud Publico ta trahando duro pa informa, concientisa y alerta comunidad riba e peliger cu lo por surgi si hunto nos no ataca e problema. Preveni semper ta miho cu lamenta.

Pa cualkier informacion, ayudo of tips riba e topico di sangura por tuma contacto cu Departamento di Salud Publico su seccion di GKMB na 5224200.