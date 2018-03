Departamentonan trahando hunto a re aloca neishi di shoco

Diahuebs departamentonan concerni a wordo poni na altura di dos shoco cu posiblemente tabata na peliger pa motibo cu nan neishi tabata riba un tereno cu lo a wordo rosa e siguiente dia. A tuma contacto cu e doño di e tereno kende na prome instante no tabata contento pasobra el a indica cu 3 siman pasa el a tuma contacto cu instancianan concerni pa e neishi di shoco y nada no a wordo haci. Sinembargo toch a ricibi su cooperacion y e proceso a inicia di biaha diabierna cu evaluacion di e sitio y situacion. Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente (DNM) a traha riba un plan di accion, pa mira kico por haci pa garantisa proteccion di e shoconan.

A base di e evaluacion cu a wordo haci door di DNM, a opta pa traha un neishi pa e shoconan na otro banda di e caminda mes. Preferibel tabata pa traslada e shoco pa un di e 16 areanan protegi, pero e proceso ey lo a dura mas cu un siman y no tabatin e tempo ey disponibel. Consecuentemente cu hopi bon cooperacion di expertonan di Parke Nacional Arikok a inspecciona e luga y a bin cu e solucion pa traha un neishi den e area ey mes. Den fin di siman a tuma contacto cu personal di DOW cu a haci uzo di ekipo necesario pa rosa un pida tereno na e otro banda di caminda pa por re aloca e shoconan. Dialuna e neishi a wordo traha na e sitio nobo y anochi esnan di Parke a bay gara e shoconan cu presencia di dokter di bestia pa garantisa cu e shoconan ta den bon condicion y a pone un banchi na nan. Segun expertonan, e proceso ta, cu e shoconan lo sali for di e neishi traha pa nan y bay bek na e sitio anterior busca nan neishi bieu, pero ora nan mira cu esey no tey mas, nan ta bolbe na nan neishi nobo. E doño a wordo poni na altura tambe cu e shoconan a wordo re aloca y a gradicie pa su pasenshi y avise cu su trabounan por continua.

Hopi hende no ta na altura cu tin cu avisa prome cu laga rosa, sinembargo mirando cu awor e casonan aki ta birando mas frecuente y publico, mas hende ta birando consciente. Pues ta haci suplica na comunidad pa tuma contacto cu Departamento di Naturalesa y Medio Ambiente pa revisa e area prome cu rosa. Lo bay traha “richtlijn”cla pa tur hende sa kico pa haci si ta bay rosa of si topa cu neishi di shoco (of cualkier otro bestia protegi/ na peliger). Ministerio encarga cu Infrastrutura y medio Ambiente ta gradici pa cooperacion y combinacion di experticio entre Parke Nacional Arikok, DNM y DOW cu a hacie posibel pa proteha bida di e dos shoconan.