Despues di mas di un aña di boycot ‘Solar trees’ na Promenade San Nicolas ta den funcion y proyectonan ta continua

E solar trees cu a wordo instala den caya na San Nicolas ta den funcion despues di tres luna di gobernacion, esaki despues cu e proyecto aki a wordo para mas cu un aña pasa. E solar tree ta ricibi energia solar cual ta hacie posibel pa publico por recarga telefon, laptop of otro articulo electronico na e sitio gratis. E intencion ta cu por medio di esaki ta contribui na creacion di e area di ‘lounge’ den Promenade San Nicolas. E Proyecto di Wi-fi gratis tambe ta na caminda y eora hunto asina ta hacie mas atractivo pa hendenan pasa un rato ameno den un ambiente artistico, cultural y historico.

Tin diferente motibo pa bin keiro na San Nicolas y Gobierno di Aruba den conhunto ta sostene e desaroyo di San Nicolas riba e aspecto cultural, turistico y infrastructural. E resultadonan ta posibel door di esfuersonan/trabounan haci conhuntamente cu diferente Ministerio. Curtis Fraser coordinador di Minister encarga cu Infrastructura ta splica cu banda di Uncle Louis Store ta clausurando proyecto di instalacion di parasol, pa crea mas sombre pa publico por sinta pafo. Di e forma aki hende cu pasa ta mira hende y ta sigui stimula fluho di mas hende cu kisas tambe ta haya gana pa disfruta di algo di come. Banda di esaki un persona cu bishita un di e restaurantnan den e area, ta mira e diferente artenan y diferente otro negoshinan cu por bishita. Tin diferente angulo cu ta wordo studia pa trece mas fluho di hende na San Nicolas y pa tuma ventaha di henter e area, sr. Fraser ta splica.

Otro proyectonan cu tin na caminda cu aworaki Gobierno a inicia bek cu nan ta encera e escultura di Lolita. Lolita ta un señora cu a bin Aruba y traha duro pa hiba su famia dilanti. E storia aki ta refleha storianan similar di e ser femenino humilde, trahado, fuerte y independiente cual ta wordo reconoci y cu kier desplega. ‘A combersa cu e artista durante di siman tocante e localidad cu lo kier ubica e escultura. E proyecto aki ta paga caba y aworaki lo percura pa cumpli cu su posicionamento. Changa tambe ta un proyecto grandi di domino cu lo bin banda di Ward’I Polis San Nicolas, cual tambe ta canando su caminda. A papia cu DOW y e artistanan tambe pa loke ta e esfuersonan cu mester wordo haci pa e realisacion. E tour busnan cu lo bin pariba tambe ta parti di henter e proyecto pa haya e fluho di bishitantenan/turistanan pa bishita e museonan, Cosecha y sitionan pa come cu ta refleha locual cu nos localnan ta come, asina por mira cu proyectonan ta continuando’.

Ta invita henter comunidad pa bin wak e diferente artenan cu tin rond na San Nicolas, bin experiencia Mundi’s Health Café cu a caba di habri, O’Neils Caribbean Kitchen y e museonan entre otro y mira cu ta trahando pa mira adelanto di San Nicolas y Aruba.