Despues di un persecucion conocido di husticia a keda gara na Nuñe

Diahuebs anochi pa mas o menos 10’or, patruya di Santa Cruz a mira un Toyota Yaris color blanco sospecho y a bay over na controla esaki.

Eynan ta caminda cu e persona na stuur no a sigui ordo di polis y a disidi huy for di nan y asina, consecuentemente, un persecucion a cuminsa.

Despues di un persecucion cortico, e Yaris a drenta un dead end, caminda e chauffeur a baha for di auto y core drenta den un mondi den cercania.

Den e auto a keda un ocupante sinta, cu a resulta di ta su ruman muher menor di edad.

Polis a detene e damita y pon’e den patruya, mientras mas patruya tabata yegando pa sigui cu e buskeda.

Agentenan policial a core varios biaha rond di e area caminda e sospechoso a huy, pero mirando cu ta un mondi basta grandi y tabata scur caba, a hasi cu e tabata imposibel pa nan a hay’e.

Famia sinta den Jeep Vitara

Durante e buskeda di parti di polis pa cu e hoben aki, nan a bin topa un Jeep den un caya na banda y den auto tabatin ruman homber y mama di e sospechoso.

Inmediatamente polis a controla e personanan aki y a resulta cu e vehiculo no tabata dispone di ningun clase di documento.

Agentenan policial ta sospecha cu e sospechoso lo a comunica cu su mama y su otro ruman homber pa asina e por a bay for di e sitio, pero el a faya den su intento.

A pidi takelwagen pa piki ambos auto y hiba nan warda di polis.

E hoben aki cu ta wordo busca pa husticia pa motibo cu algun dia pasa e lo a menasa hende cu morto.

Menasa ta algo hopi serio y esnan cu el a menasa a cana nan caminda y a haci denuncia.

Y awor husticia ta buscando e hoben aki, cu ta un conoci di nan.