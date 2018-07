Di acuerdo cu Booshi Wever – Ta 9 aña pasa cu e facilidad na Parkietenbos a cuminsa funciona

Dia 17 di juli 2009, esta 9 aña pasa, e facilidadnan na Parkietenbos a wordo poni den funcion p’asina por procesa sushi y na mes momento cuminsa cu e ultimo fase pa caba di alivia e situacion p’e habitantenan di Parkietenbos y Simon Antonio.

Tabata trata aki di un proyecto di “WasteAway- facility” cu Bouldin & Lawson a realisa na Aruba. E intencion tabata pa logra un solucion permanente y sostenibel pa loke ta trata procesamento di desperdicio, segun Booshi Wever.

Sostenibel den e caso aki UPP ta referi no solamente na tecnologia, pero tambe financieramente. Pues un solucion cu nos como Aruba lo por a carga.

Awor nos ta scucha cu kier bin cu un solucion, esta un incinirator pa WTE, pero cu tin hopi pregunta riba e costo y durabilidad di esaki y tambe p’e medio ambiente.

Pues con sostenibel e ta y con nos por carga esaki, mirando cu Minister Otmar Oduber kier bin cu un proyecto cu ta costa rond di 320 miyon florin y cu su operacion lo ta rond 18 miyon florin pa aña.

E maneho di desperdicio e tempo ey tabata dirigi riba stop e kimamento riba dump, loke a sosode entrante 1 di mei 2002, pa alivia e habitantenan.

A sera e dumpnan na Vader Piet y Jaburibari, cu despues a bira un parke di recreo. A bin cu e planta di Bouldin & Lawson pa procesa e sushi y baha e sero di sushi na Parkietenbos.

E planta aki a wordo inaugura riba 17 di juli 2009 y a funciona te na final di november 2009, na momento cu e boycot a cuminsa dor di Mike Eman, Mike de Meza, Benny Sevinger y no lubida Otmar Oduber y otronan, haciendo cu e pueblo di Parkietenbos y becinderio a bira victima.

Segun Booshi Wever, tristo cu awe nos por mira cu Otmar Oduber, kende tambe a percura p’e boycot pa mas cu 7 aña, ta pretende awor di t’e angel wardador di e bario. Pero tur loke ta bay sosode ta cu na augustus aki lo bay tin un show completo y na final ta pueblo ta bay paga p’e. Lo bay pasa un kartelheffing p’asina acomoda tur su amigo y financistanan.

Y parce cu no tin orea pa scucha kico ta biba den comunidad. No tin oido pa realmente discuti tur posibel solucionnan, corda pa yega na stipula un maneho duradero y sostenibel financieramente pa nos pais.

Mas tristo ta pa mira kico e boycot contra e planta tabata ta. Den e Evaluation Report, cu Bouldin & Lawson a traha, despues cu Minister mes a paga nan pa bin haci un investigacion, ta resulta cu e boycot no ta solamente tira piesanan den e crusher, pero tambe destruccion di instalacion dor di corta kabelnan, horta koper, mescos cu partinan di hero.

Tambe e raport aki ta bisa cu asina mes e planta por wordo poni den operacion, pa un suma di 1,7 miyon dolar.

Compara cu e 200 miyon dolar cu Otmar Oduber kier bay gasta, esaki t’e solucion riba corto plazo cu por haci, esta di hinca 1.7 miyon dolar y pone e planta cu t’ey caba den funcion bek. Pero naturalmente cu esaki no ta lucrativo p’e Minister, ya cu no tin probecho financiero pa saca aki.

Ta di lamenta pa mira loke e raport aki ta papia di dje, cu ta mustra con leu un Gobierno di AVP-POR por a bay, esta di boycotea e planta aki, djis pasobra e ta di un otro signatura politico. Esaki t’e tristo di Aruba cu nos ta biba aden, Booshi Wever a sigui señala.

UPP ta kere cu ta bira tempo p’e partido mas grandi den e coalicion y di oposicion lanta fo’i soño y realisa loke e Minister aki ta bin ta haciendo. Ta bon pa nan por pasa den e raport aki cu Bouldin & Lawson a traha, pero tambe realisa cu e rumbo cu e Minister aki t’aden ta liña recta contra e pensamento di e fraccion.

Pasobra contrario na loke e.o. Presidente di Parlamento sr. Ady Thijsen ta bisa, cu ainda tur cos ta habri y por bay tur caminda, e Minister y e Directornan y Hunta di Supervision di Serlimar ta sigui compromete Serlimar y nos pais, ya cu ta bay contra nos codigo penal.

Pasobra e ta comprometiendo nos pais, sin cu e tin presupuesto p’e.

E Directornan hunto cu e Hunta di Supervision tambe ta responsabel p’esaki. Nan no por bay sconde tras cu ta Minister a duna opdracht, pasobra nan ta para responsabel pa nan actonan. Minister por duna “algemene aanwijzingen”, pero no por duna instruccionnan directo, manera e.o. e fixed bidding p’e trucknan, huurmento di facilidadnan na Pos Chikito, dunamento di contractnan di e loading na Sero Teishi sin ningun clase di destaho publico, etc etc.

Tur esaki a sosode, pero parce cu Parlamento no tin interes pa atende y unico caminda cu ta resta ta Ministerio Publico, Booshi Wever, lider partido UPP a conclui.