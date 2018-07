Di acuerdo cu Directora di Servicio di Belasting, mr. Luenne Gomez-Pieters – Total di impuestonan berdad ta 6%, pero e ahuste haci no ta di 6% – BAVP ta unicamente 2.5%

Despues cu e ley di Crisis-Heffing a keda aproba pa Parlamento, a surgi algun cambio a tuma lugar pa cu esaki. E.o. tabatin ahustacion di tarifa of exoneracion cu algun compania tabata goza di esaki, no ta existi mas. Y asina varios otro cambio mas a tuma lugar den ley di belasting.

Segun Directora di Servicio di Belasting, mr. Luenne Gomez-Pieters, pa loke ta BBO su tarifa a keda mesun cos 1.5%, a introduci un belasting nobo, cu ta BAVP pa 1.5% y BAZV cu ta un tarifa cu ta bay directamente pa AZV, a subi di 2 pa 3%.

Mester menciona si cu en total e ta 6%, pero e ahuste no ta 6%, Director di Servicio di Belasting a bisa enfaticamente.

Si por corda e BBO, tabata 3%, introduci na 2007 y despues a conoce un ahuste ten a 1.5% y despues a introduci e BAZV na 1%, pero a conoce un ahuste di 2% y asina tabatin un total di belasting di 3.5%.

Kier men cu awor cu e ahuste nobo e ta di 2.5% y sigur no di 6%, segun mr. Luenne Gomez-Pieters.

Pero ora cu a trata cambio di ley, unda tabatin cierto exoneracion, cu no ta valido mas, a surgi cu tin compania cu a dicidi for di 0% a bira 6%.

Esaki ta loke a pasa cu e banco y companianan di seguro. Consecuentemente Servicio di Belasting tabatin combersacion fructifero cu e banco y companianan di seguro, caminda hunto a dicidi cu e banco y seguronan no a wordo exonera completamente.

P.e. ora cu ta haci on-line banking y haci transaccionnan riba di debt and creditcard, si cobra tur e impuesto, lo haci cu e lo bira algo dificil, e sistema di pago lo bira menos transparente y como tal Servicio di Impuesto a dicidi cu e transaccionnan aki lo no carga cu BBO, BAZV of BAVP.

Na momento cu un banco cobra e cliente pa haci un transaccion via di un on-line banking, e exoneracion no ta aplicable mas. Loke nifica cu e banco lo mester bay paga e impuestonan di BBO, BAZV y BAVP riba esaki.

Tanten e transaccion ta “vrijgesteld” di gasto, no ta carga un fee, ta liber di cobranza di e impuestonan menciona.

E ta un acuerdo fair, segun mr. Luenne Gomez-Pieters, cu tin meta comun pa stimula on-line payments.

MESUN DISCUSION

Dia di introduccion di BBO, 10 aña pasa, tabatin mesun discusion. For di e tempo ey, a bisa cu den e prijsnan ta inclui e BBO. Te comerciante mester ta bon informa. Pa cuminsa, Aruba tin un “omzet” belasting. Aruba no tin un sales-tax, segun Luenne Gomez Pieters.

E ley di BBO ta bisa cu ta cobra belasting riba e “omzet”. Pesey for di inicio Belastingdienst semer a busca manera pa stimula comercio pa inclui BBO den nan prijs.

E ta mescos cu cualkier otro gasto di operacion, nifica cu e ta wordo encalcula den e prijs.

Pesey awor tambe, ta conseha pa inclui e BBO, BAZV y BAVP den e prijs. Di e forma aki, ta evita discusion cu e cliente consumidor.

Pero na caha, no por calcula bek e 6% of mihor bisa, manera hopi otro ta haci ta incalcula 6.38%, pasobra e ora ey e comerciante a incalcula su gastonan den su prijs. Pero si cobra adicionalmente, anto e ora ey, e comerciante mes ta crea un sales-tax.

Pero esey no t’e sistema cu e mester bay, pasobra e belasting-druk, cu e comerciante ta haya ta 100% deducible for di su Winstbelasting. Kier men cu e compensacion di e BBO-BAZV y BAVP ta parti di gastonan operacional y como tal nan e prijsnan mester ta ahusta.

Ta intencion di Departamento di Impuesto di reuni cu KvK y cu ATIA, pa duna un splicacion mas amplio y mihor forma ta p’e BBO, BAZV y BAVP ta inclui den e prijs.