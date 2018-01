Di acuerdo cu encuesta haci pa KvK, Cambio di entidad legal y gastonan halto, falta di financiamento ta motibo di clausura di negoshi

For di encuesta haci pa Camara di Comercio na 2017, por a conclui cu 18% di negoshi cu a termina ta pa motibo di cambio di entidad legal.

Hopi negoshi ta cuminsa como un Eenmanszaak pa motibo cu nan kier wak con e negoshi ta bay y/of tambe pasobra pa formalisa un entidad manera un N.V. ta dura hopi serca un notario.

Pa cambia di entidad legal un negoshi tin cu cancela esun anterior p’asina habri bou un entidad nobo.

Mayoria di e negoshinan aki a wordo converti den un VBA pa motibo di e beneficionan y flexibilidad cu un VBA ta brinda riba un Eenmanszaak of un NV.

E popularidad di VBA ta bin dor cu bo por lanta un VBA bo so sin ningun tipo di partnership, pero bo mester ta residencia na Aruba.

E ta mas flexibel den su structura di maneho. Bo no ta wordo rekiri di un suma minimo di capital, bo ta liber pa scoge idioma p’e decreto, sea den Papiamento, Hulandes of Ingles.

Un notario civil ta rekeri pa registra e VBA, pero cambionan den su constitucion no necesariamente mester bay via un notario.

16% Di comerciantenan a indica cu nan ta haya nan mes cu gastonan halto pa por mantene nan negoshi activo – y 13% a indica cu pa falta di financiamento nan tin cu descontinua nan negoshi.

Esaki ta indica cu hunto e motibo di gasto halto pa haci negoshi y escasez di fondo ta acumula na 29% di e negoshinan cu a wordo registra pa cancela cerca KvK.

Otro motibonan cu a resalta ta e.o. competencia fuerte riba mercado (9%), motibonan di salud (6%), permiso pa maneha negoshi (3%), haya trabou fiho/estudio (2%), y no tin tempo pa dedica n’e negoshi (1%).

KvK semper ta ofrece ayudo n’e comerciante por medio di su cursonan y diferente evento comercial pa yuda stimula e empresario pa maneha su negoshi exitosamente.

Banda di esaki un di e retonan mas importante pa KvK ta elimina e red tape pa empresarionan por lanta un negoshi.

KvK lo continua na examina e informacion di e estudio y lo sigui brinda solucion pa contribui n’e duracion di negoshinan local.

Pa cualkier pregunta y/of mas informacion, por tuma contacto cu KvK via e-mail na info@arubachamber.com of via telefoon 582-1120.