Di acuerdo cu Evelyn Wever Croes: Raport di ARA a mustra con malo maneho financiero di Gobierno anterior tabata

Prome Minister Evelyn Wever Croes a comenta ayera mainta tambe riba e raport di Algemene Rekenkamer, titula Bo Aruba. Ta un raport cu Contraloria General a saca riba e proyectonan di infrastructura di Gobierno anterior for di 2009 te cu 2017.

Ta trata di un

inversion total di 1.6 biyon florin, 1.600 mil florin di cual te awor a wordo basta mil miyon florin. Importante pa lesa den e raport aki ta, con Gobierno

anterior a atende cu e asunto aki.

Ta trata aki di un inversion cuantioso, y te cu awe gobernantenan anterior no kier duna nan reaccion riba raport Bo Aruba.

Semper ARA tin un capitulo cu e ta warda pa reaccion di Gobierno, pero e Minister conserni a nenga di duna su reaccion.

A tarda hopi cu e raport aki, pasobra Gobierno anterior no a nombra e miembronan nobo den Algemene Rekenkamer, pero a laga e instituto aki cu un miembro so, y consecuentemente no por a saca e raport aki.

Conclusion di ARA ta, cu Plan Bo Aruba ta expone na hopi riesgo financiero, cu no ta bon pa Aruba.

Segun Prome Minister Evelyn Wever Croes a constata hopi eror, unda e filenan tabata incomplete. Parlamento tampoco no a haya tur informacion prome di a aproba e proyectonan aki.

Esaki tambe ta motibo cu ARA ta hopi preocupa.

ARA a mustra

riba masha riesgo financiero cu tin, cu no por domina e proyectonan,

pasobra no por

controla e

proyectonan pa

falta di informacion.

Otro riesgo ta cu por usa e placa pa otro meta, cu ta un riesgo cu por haci mal uso di placa. A papia cu e proyectonan no ta sostenibel, pasobra no tin presupuesto fiho pa cu mantencion.

A papia cu no tabatin transparencia, no tabatin destaho publico, pa cual hopi di e proyectonan aki ta off-balance.

Mira e proyecto di e tram, cu a costa 44 miyon florin y esaki sin destaho publico. A haci mencion di e proyectonan PPP, pero ningun caminda ta menciona con lo paga esaki bek. Solamente a haci mencion cu lo bin cu transaction tax, pero no a bisa ki dia y con e ta bin.

Awor ta Minister di Infrastructura, Otmar Oduber mester bay haci tur e coreccionnan necesario, segun Prome Minister Evelyn Wever Croes.