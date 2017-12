Di acuerdo cu mr. drs. Arthur Dowers: Cambionan cu Gobierno aki kier, ta pa cumpli cu nan sponsernan

Di acuerdo cu mr. drs. Arthur Dowers, e prome cambionan cu por mira ta, cu partidonan di e Gobierno actual ta trahando duro pa cumpli cu nan sponsernan. For di momento cu nan a bin na poder, nan ta papiando e idioma cu nan sponsernan kier tende.

Mira p.e na Lotto, unda nan kier lanta un fundacion nobo, sin cu nan a studia e situacion den Lotto, pero kier lanta un Lotto nobo pa yuda nan sponsor.

Por mira tambe cu nan ta papiando cu mester bin cu Boutique Hotel, pa yuda sponsor y awor por mira cu nan ta bisa cu Refineria di Aruba (RdA) no por cumpra e facilidadnan di FMSA, cu te ne momento aki nan ta na disposicion di Gobierno y como tal nan tin hende pa cumpra tur esaki.

E facilidadnan aki a funciona tur tempo, a produci placa y ta ilogico cu un compania priva lo kier cumpra e compania aki pa nan bay gana placa, siendo un compania di Gobierno no por haya fianza pa cumpr’e.

Awor caba nan a cuminsa fix cos p’e sponsornan pa nan por haya facilidadnan cu ta di pueblo, pa sigui gana placa y bira multi-miyonario, segun Dowers.

Pesey e ta bisa, cu tin politico cu nan alma ta bendi te hasta cu nan ta wordo yama satanas.

Di acuerdo cu Arthur Dowers, e conoci e manipulacionnan di parti di Otmar Oduber. El a bay siña Evelyn Wever Croes pa no tuma e placa di RDA, pa AVP mustra malo, anto otro aña e placa drenta, nan lo tin 70 miyon florin extra pa chogo-chogo cune y hasta fiesta cu nan sponsernan.

Otmar Oduber no mester lubida tempo di Fondo pa Desaroyo, unda tur esnan den AVP sa kico el a haci. El a conta masha storia den Parlamento cu Dowers a laga sa di sa di nan tambe, pero Otmar Oduber no mag di lubida cu na debido tempo AVP lo bin cu nan.

Lo vigila di serca e maniobra y manipulacion cu Otmar Oduber ta usa. Dia cu AVP a drenta den Gobierno, tambe nan a haya 100 miyon florin di e settlement agreement cu Valero, anto t’e mesun Otmar Oduber aki tabata bisa: “No, no no tuma e 100 miyon florin aki, pero lague placa aki ey, y asina otro aña y asina laga e buraco mustra mas grandi posibel”

Mesun cos Otmar Oduber ta hacienda, kier men e no a lubida su mala maya, segun Arthur Dowers.