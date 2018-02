Di acuerdo cu resumen di e Relato Mensual di Banco Central pa luna di november 2017; A constata cu reserva di divisa netto a baha

Según Relato Mensual di Banco Central pa loke ta luna di november 2017, e cantidad di placa den circulacion a baha cu Afl. 23,2 miyon te na Afl. 4.151,2 miyon, compara cu october 2017. Esaki a wordo causa dor di un caida den e reserva di divisa netto (-Afl. 30,9 miyon) y un subida den e activo domestico netto (+Afl. 7,8 miyon).

E expansion den e activo domestico netto ta debi na un aumento den credito domestico (+Afl. 20,0 miyon), cual a wordo parcialmente mitiga pa un bahada den transaccionnan no relata na credito (-Afl. 12,2 miyon).

E subida den credito domestico ta relata na un crecemento den credito bancario n’e sector priva (+Afl. 21,1 miyon), mientras cu credito bancario netto n’e sector publico a baha (-Afl. 1,1 miyon).

E caida den transaccionnan no relata na credito ta mas tanto relaciona cu transaccionnan di clearing

E expansion den credito bancario n’e sector priva a resulta dor di mas credito na empresa di (+Afl. 11,3 miyon) y hipoteca pa vivienda (+Afl. 11,0 miyon).

Di otro banda, credito na consumidor a nota un bahada di Afl. 1,2 miyon. Credito bancario netto n’e sector publico a baha principalmente dor di un subida den depositonan di Gobierno (+Afl. 1,3 miyon).

E bahada den e reserva di divisa netto di e sector bancario a resulta for di benta netto di divisa na publico (-Afl. 234,3 miyon), principalmente relaciona cu importacion di mercancia, transferencia netto pa cuentanan den exterior di companianan local, otro servicionan y e asina yama “income accounts”. Esaki a wordo parcialmente mitiga pa compra netto di divisa for di publico (+Afl. 203,3 miyon), primordialmente relaciona cu entrada for di turismo, servicio di transportacion y inversion directo.