Di acuerdo cu resumen di Relato Mensual di october 2017 BCA ta mustra cu Gobierno a haya menos entrada

Segun e resumen di Relato Mensual di Banco Central pa loke ta trata luna di october 2017, entrada di Gobierno a suma Afl. 79,2 miyon, cu ta Afl. 21,9 miyon menos compara cu e mesun luna di e aña anterior.

E bahada aki a resulta for di reduccion den tanto entrada di impuesto como entrada no relata na impuesto di respectivamente, Afl. 15,3 miyon y Afl. 6,6 miyon.

E caida den entrada di impuesto ta relata principalmente na menos entrada for di accijns riba gasoline (-Afl. 16,4 miyon), impuesto riba divisa (-Afl. 1,8 miyon) y impuesto riba entrada (-Afl. 1,6 miyon), cual a wordo parcialmente mitiga pa mas entrada for di impuesto riba importacion (+Afl. 3,1 miyon) y impuesto riba propiedad (+Afl. 1,2 miyon).

TURISMO

Na october 2017, e cantidad di turista a registra 81.483 bishitante, cual ta 4.992 bishitante (+6,5 porciento) mas cu na october 2016.

E crecemento aki a resulta principalmente dor di un expansion den e mercado Norte Americano di 6.431 bishitante (+13,5 porciento), cu a wordo parcialmente mitiga pa un reduccion den e mercado Latino Americano di 1.342 bishitante (-8,0 porciento).

E subida den mercado Norte Americano a resulta principalmente dor di mas bishitante for di Merca (+6.091 bishitante of +13,5 porciento). E caida den e mercado Latino Americano a wordo causa pa menos bishitante for di Venezuela (-2.279 bishitante of -24,2 porciento), parcialmente mitiga pa subidanan den bishitante for di Argentina (+434 bishitante of +30,5 porciento), Brazil (+323 bishitante of +29,8 porciento) y Colombia (+183 bishitante of +7,9 porciento).

E cantidad di turista crucero a registra un crecemento di 13.949 bishitante of 36,4 porciento te na 52.298 bishitante na october 2017, compara cu october 2016.

E cantidad di barconan a expande for di 17 na october 2016 pa 25 na october 2017.