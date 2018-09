Di Ritz Carlton te Playa Marisol a laga solamente 2 pida tereno pa pueblo, tur e resto el a otorga

Parlamentario Benny Sevinger den un conferencia di Prensa diabierna mainta a reacciona riba e diferente puntonan cu Parlamentario, gobernante y un ex Gobernante, a papia riba dje di supuesto terenonan otorga na proyectonan hotelero den e Gobierno anterior. Sevinger a bisa cu contrario na loke ta wordo bisa, e no a otorga tereno pa proyecto hotelero of duna permiso pa mas camber di hotel (cu excepcion di esun di Holiday Inn y condiminiums) ya cu Marisol Lopez Tromp a otorga tur tereno disponibel caba.

Na momento cu Gabinete Mike Eman I a sinta na october, a pidi DIP un lista di terenonan cu tin disponibel den e area di hotel pa desaroyo of futuro desaroyo. A haya un documento y mapa cu ta core for di Ritz Carlton te na Playa riba tur tereno cu tin pa desaroya proyecto. Di henter e ruta aki, solamente dos tereno no a wordo otorga, cu ta un di 2 mil m2 y e otro di 3 mil m2. “Por lo demas, tur resto di tereno a wordo duna door di sra. Marisol Lopez Tromp. No bisa cu 7000 camber Benny Sevinger a duna. Bisa 7000 camber nobo bo a hereda di Marisol Lopez Tromp. Pa 8 aña nos a lucha cu e 7000 cambernan nobo aki; 8 aña nos a wanta nan. Cual ta e hotel cu a wordo construi den e ultimo 8 añanan? E unico ta Ritz Carlton. Nos no a duna niun tereno den 8 aña. Cu nos a duna condominiums ta cuadra. Marisol no a laga nada pa nos duna tereno na erfpacht pa 7000 camber di hotel.”

Sevinger a duna ehempel di declaracion di e propio Otmar Oduber, haci prome cu eleccion di 2009 unda cu e ta papia di 3 mil camber di hotel cu a wordo otorga door di Marisol Lopez Tromp. Despues di eleccion a haya tur cifra, a bin constata cu ta trata di 7 mil camber di hotel. Otro ilustracion ta esun di e rapport Aruba 2025 cu a wordo traha prome cu eleccion 2009 y cu a conta cu participacion di tur stakeholder. Den e rapport aki ta papia cu desde inicio di turismo na Aruba pa 2003 lo mester tabatin 20 mil camber di hotel, pero esaki no a sosode. Tambe nan ta menciona cu pa final di 2009, ora cu MEP tabata den Gobierno, e cantidad total di camber tabata 7924, pues casi 8 mil camber. Despues di 2004 a haci diferente compromiso pa creacion di 6 mil camber adicional, cu na final di 2009 a bira 7 mil. “No ta Benny Sevinger, Juan David of Otmar ta bisa den su articulo. Bo propio rapport di Aruba 2025 ta bisa cu Marisol Lopez Tromp for di 2004 te cu 2009 a crea 6 mil camber cu despues a bira finalmente 7 mil camber. E mesun 7 mil camber cu awe Otmar Oduber a haya riba su mesa y cu e ta bira desespera. Nos a hay’e 7 mil. Bo tabata sinta banda di mi ora cu nos a haya nos mes confronta cu e 7 mil cambernan adicional y cu nos no tabatin pia pa cana pasobra e terenonan a wordo pasa den erfpacht caba. Unabes cu nan cumpli cu tur cos, bo no por haci nada mas,” Sevinger a splica.

Si ta berdad loke cu Otmar Oduber ta bisa anto awe Aruba lo mester tin 22 mil camber di hotel. “Esey ta e realidad? Esey ta loke cu nos tin na Aruba of nos ta na e 8 mil y pico ainda despues di 8 aña. Husga pa bo mes. E 7 mil camber adicional cu Otmar Oduber ta papia di dje ta e mesun 7 mil cu sra. Marisol Lopez Tromp a laga atras firma na 2009. Awe e total di camber di hotel, timeshare y condominiums ta 8680 for di e 7 mil cu a laga atras. Pues den 8 aña a construi 680 camber di hotel / condominuims.