Dia 1 di maart awor Aruba tin su propio oficina di Interpol, ocupa pa Alto Comisario Dolfi Richardson

For di aña pasa, Gobierno actual, a bin ta traha pa institui un Oficina di Interpol na Aruba, y asina duna e actual Alto Comisario, Dolfi Richardson e espacio cu e kier. Gobierno anterior berdad a aproba esaki, pero nada mas y awor Minister di Husticia, Andin Bikker ta dunando e oficina aki su contenido.

Manera por corda Minister Andin Bikker a fiha varios fecha, pa keda cla, y ayera mainta el a anuncia cu decision a ser tuma dia 2 di febaruari ultimo, unda entrante 1 maart lo institui Interpol Aruba. Esaki t’e reto nobo cu Alto Comisario Dolfi Richardson a desea di por haya.

Gobierno a adapta e reto nobo aki, ya cu ora cu nan a drenta gobernacion, no tabatin edificio, ni recursonan disponibel y cosnan cu no a wordo aregla.

Djis un decision di Gabinete demisionario a tuma dia 5 di september aña pasa y nada mas.

A consulta cu otro servicionan den cadena hudicial y awor a haya tur e consehonan necesario, Gobierno a dicidi di institui oficina di Interpol entrante 1 di maart awor. Cu esaki tambe e vacatura pa haya un Alto Comsario nobo ta habri y l cuminsa cu e proceso.

Minister di Husticia, Andin Bikker a splica cu den e proximo simannan e lo yena e lista cu t’e team cu lo bay lidera Cuerpo Policial pa un aña, cu lo core paralelo cu e procedura di solicitud pa haya un Alto Comisario definitive.

Interpol Aruba ta hopi importante den e forma cu a structura esaki pa seguridad di nos fronternana. Aruba lo bay sigui, den e proceso di link cu e databank di Interpol, cu ora un persona para na frontera, lo por sa si e persona por ta welcome of no. Of si e ta wordo busca internacionalmente.

Gabinete Wever- Croes ta preparando cu e desaroyo di tur e inovacion aki, den seguridad riba nos isla, Asina mr. Andin Bikker, Minister di Husticia a duna di conoce.