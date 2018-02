Diasabra 3 di maart proximo for di 11 di mainta – Romulo F. fingal, autor di e buki autobiografico ‘Ami Sin Cancer’ lo ta na de Wit & van Dorp Dakota

Conocido autor local, Sr. Romulo Fingal (miho conoci como Romo) lo presenta su buki autobiografico titula ‘ Ami sin cancer’ na publico pa firma y lo tambe ta disponibel pa un y tur cu lo ta desea di combersa cu ne over di e topico aki.

Den su buki “Ami sin cancer” e ta splica, con y cu kico -ayudo di e teoria di Dr. Cornelis Moerman(1893-1988)-, e a sa di bringa y domina e cancer cu cambion den su nutricion y bibando un bida mas activo yen di movecion.

Tres aña pasa su persona a wordo diagnostica cu cancer di prostaat ku un P.S.A.-19 ng/ml. Na mesun momento el a wordo informa cu no tin cura pa e tipo di cancer aki, cual tur ser humano tin den nan curpa, pero cu no ta active. Sr. Fingal asina a cuminsa busca su caminda pa haya mas informacion over di e malesa devastador aki. Despues dii un investigacion cu a tumele 2 aña el a bin na compronde con el lo yuda su curpa proteha contra malesa aki. E experiencia aki a dunele e motivacion y inspiracion necesario pa pone tur esaki riba papel y cu a resulta den su buki ‘Ami sin cancer’.

Loke ta resalta for di su experiencia ta cu nos cerebro ta un arma poderoso cu tin control over di nos curpa completo. Si bo pone un sonrisa riba bo cara y bisa bo mes cu bo ta contento, bo cerebro ta produci y manda e hormoon serotina door tur bo curpa y ta pone bo sinti bon y mehora bo calidad di bida.

Pensamento ta un fuente energico cu ta transcuri den realidad y ta transform’e den emocion neuro-kimico. Si bo tin rabia, e ta produci hormoon cortisol cu ta causa stress.

Bo pensamento ta importante, p’esey: paga tino kico bo ta pensa paso e ta bira palabra, paga tino cu bo palabra paso e ta bira actitud, paga tino cu bo actitud paso e ta bira bo comportacion, paga tino cu bo comportacion paso e ta bira bo character, paga tino cu bo character paso e ta bira ken bo ta. El a mira basta hende cu asina cu a tende cu nan tin cancer, ya a pensa cu nan ta morto caba, mientras esey no ta berdad.

Despues di confirmacion di cancer keda bou control di dokter, pero busca alternativa tambe.

Awe tres aña despues Romulo Fingal su P.S.A. ta -0.015 ng/ml haciendo y comiendo saludabel y practicando tur loke el a pone den su buki.

Diasabra awor dia 3 di Maart Romulo Fingal lo ta na Van dorp Dakota pa firma su buki pa esnan interesa y pa esnan cu tin deseo di combersa cu ne over di e topico aki . Romulo lo ta presente for di 11.00 a.m te cu 1.00 p.m. Un y tur ta bon bini na De Wit & Van Dorp Dakota Diasabra awor pa.

De Wit & Van Dorp Stores ta un compania local cu ya ta forma parti di comunidad di Aruba pa mas di 65 aña.