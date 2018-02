Diferente keho di kiebro den negoshi y casnan

Riba dialuna ultimo Patruya y Recherchenana ricibi diferente keho di kiebronan cometi tanto den negoshi como den casnan.

Dialuna den careda di 2’or di madruga central di polis ta manda un patruya pa reforsa nan coleganan di Noord, ya cu ora cu e ultimonan aki tabata pasando dilanti Salinas na Paradera, a scucha cu e alarma a cuminsa zona. Pero tambe a scucha con un bentana di glas a wordo kibra.

Ora cu e patruyanan a yega cerca, a constata cu e vitrina na banda zuid a wordo kibra. A constata paden cu un cashi di vitrina y e rekinan di glas a wordo kibra. Na prome bista, e doño cu a yega na e sitio, ta bisa cu e ladronnan a bay cu algun oloshi. E doño a keda di haci un inventario y lo trece un lista di loke e ladronnan a bay cune.

Den un negoshi den Hendrikstraat tambe Polis ta wordol manda casi 4’or di madruga pa un alarma cu a bay on na e negoshi BIG BAZAAR.

Yegando na e sitio e Polisnan ta papia cu doño di e negoshi, e homber di inicial T., kende ta bisa cu desconocinan a kibra vitrina y a bay cu algun mercancia cu tabata den e vitrina.

Dia 25 di februari, rond di 2.30 di merdia el a cera e negoshi y a laga esaki intacto atras. Dia 26 di februari pa .3.30 el a wordo yama door di central di e compania di siguridad cu e alarma ta on y cu probablemente tin kiebro den e luga. El a keda di traha un lista di materialnan horta pa entrega na Recherche.

Na Dodi’s Daycare na Santa Cruz ladronnan tabata di bishita. E señora R., ta haci denuncia di robo cu a tuma luga na Santa Cruz 5, esta na Dodi’s Daycare. E ladronnan a kita e waya di e bentana di cushina, pa por drenta den e cas. Loke cu nan a bay cune tabata un microwave.

Amito den Caya Grandi tambe a wordo invadi pa ladronnan cu tabata di remate. Dialuna pa 9.30 di mainta Polis ta bay na e negoshi en cuestion pa un caso di kiebro. Na e sitio ta papia cu e doño, Sujan Haresh A. Nan a destrui e man di hero di e porta. No ta conoci kico nan a bay cune.

Dialuna pa 9.30 di mainta Polis di Santa Cruz ta wordo manda na Barcadera no. 1 unda cu ladronnan a kibra drenta den e oficina di e luga ey.

Polisnan a papia cu e manager VDB, kende ta bisa cu dos bentana a wordo kibra, pero nan no por bisa si algo a wordo horta. A keda di traha un lista pa entrega hunto cu e keho.