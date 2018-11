Digicel tin un Kia Rio como premio

Digicel tin un campaña “Chance to Win” pa su clientela p’e temporada di Pasco. E campaña di “Chance to Win” ta conhuntamente cu Top Car, unda cu ta ofrece clientenan oportunidad di gana un auto KIA Rio Hachtbag EX. Lo anuncia e ganado p’e premio grandi aki dia 11 di januari 2019.

Den e conferencia di prensa cu a tuma luga na Topcar a bini dilanti cu clientenan, tanto prepaid como postpaid ta participa automaticamente. Un cliente cu ta uza servicio di prepaid, yenando un carchi di afl.15 of mas, ta gana un ticket pa participa den rifa di e Kia Rio Hatchback EX 2019, si recarga afl.25 of mas, bo ta haya tres ticket pa participa. Clientenan postpaid mester paga nan cuenta completo y na tempo; activa e unlimited LTE postpaid plan; Upgrade na un unlimited LTE postpaid plan. Mas ticket bo tin, mas chens bo tin pa gana premionan. Pero tur cliente tin oportunidad pa gana tur diabierna, un premio cash di afl.200. E ganadornan lo wordo yama door di un miembro di Digicel. E campaña aki ta core te cu 11 di Januari 2019.

Digicel ta compania no ta solamente di telefon, pero nan tambe ta duna servicionan di comunicacion manera internet, atravez di nan network nan tin capacidad di conecta hende cu hende, mashin cu hende y mashin cu mashin. Digicel actualmente ta den 33 diferente pais, cu un presencia grandi den area di Caribe.

Probecha e oportunidad aki pa gana e Kia Rio Hatchback EX 2019, habri aña cu un auto nobo, sin laga afor cu tur siman, por gana afl.200 cash!