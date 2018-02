DIMAS tin 1200 carta cu mester a wordo entrega

Riba diabierna 9 di februari, DIMAS a pone un team grandi pa haci entrega na tur e clientenan cu tin algo cla y pendiente pa busca. Te cu diahuebs tabatin alrededor di 1200 carta of contesta cu ta cla pa entrega.

E documento cu por ta cla na DIMAS pa ser busca por ta:

– e declaracion cu a pidi p’e

– e permiso di estadia cu a pidi p’e

– e permiso di estadia temporal cu a pidi p’e

– of tambe e por ta:

– un carta pidiendo documento(nan) adicional,

– un cobransa adicional

– un decision di negacion di e peticion unda ta splica e motibonan cu a conduci na e rechaso di su peticion

Tin un cantidad di peticion cu mientrastanto ta cla y ya procesa pa DIMAS su team y di cual tin un contesta pa e cliente pendiente pa ser recogi na DIMAS y cu – pa un of otro motibo – e cliente no a pasa recoge ainda.

Pa e motibo ey DIMAS a organisa un accion y a invita tur esnan cu tin un aplicacion den tramite pa verifica via e website www.dimasaruba.aw cu tin algo cla p’e, y pa pasa oficina di DIMAS ayera pa verifica si tin un documento cla pa recoge por haci uzo di e CRV# y track esaki via www.dimasaruba.aw.

Desde september 2017 DIMAS ta uzando un sistema inovativo di registracion di stranheronan cu a ser desaroya pa KPMG pa administra y procesa digitalmente tur aplicacion di permiso pa stranhero. Pa motibo di algun problema tecnico cu e sistema nobo, DIMAS no a alcansa pa procesa tur peticion den e tempo stipula pa ley di 12 siman. Ley ta duna DIMAS, conforme articulo 7 inciso 10 di e Ordenansa di Admision, Expulsion y Deportacion, e posibilidad pa extende e tempo pa procesa e peticionnan cu 12 siman mas.

DIMAS ta alabes informa cu tin ainda un cantidad di peticion pa permiso of declaracion ainda cu mester keda procesa. DIMAS ta pidi e cliente pa sigui e desaroyo di su peticion via di website y ta invita e cliente pa pasa durante ora di oficina na DIMAS, ora cu tin algo cla pa su persona. DIMAS su team ta sigui traha duro riba tur peticion nan pa tuma e decision nan mas pronto cu ta posibel. DIMAS ta gradici su cliente nan pa e comprension.

Pa mas informacion general por manda esaki via website, via e facebook page of pa casonan individual por haci un cita na Help Desk of Juri Desk na DIMAS.