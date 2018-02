DIVERSIFICACION DI NOS ECONOMIA A CONOCE UN SLA DURO “E decision aki no tin base”

Como 20 empresa cu tin e status di e Special Zone San Nicolas a wordo perhudica directamante cu e decision di Gobierno di elimina e zona di beneficionan fiscal bou pretexto di no ta cumpli cu exigencianan fiscal di Union Europeo. “E zona fiscal aki a wordo crea den cuadro di exigencianan di OECD. Si e exigencianan a cambia, mester a ahusta e instrumento fiscal aki y no elimin’e sin mas,” Sr. Arends, miembro di fraccion di AVP ta splika. “Cu e practica aki, diferente otro instrumentonan fiscal, como tambe free zone ta core peliger”

E decision aki no tin analisis cu ta sostene. Den e hustificacion, Ministerio di Finanzas y Asuntonan Economico ta referi na un black list di Union Europeo. “E San Nicolas Special Zone a wordo crea den e liñanan di OECD, e Organisacion pa Cooperacion y Desaroyo Economico, cual Aruba ta parti di dj’e como miembro di Reino Hulandes. “E minister encarga no ta splika kico ta componentenen di e San Nicolas Special Zone cu EU ta considera como competencia fiscal inhusto y cu ta forma peliger pa e credibiliad di Aruba.”

Entretanto tin decenas di empresa cu a aplica pa e status special aki. Nan ta situa riba diferente caminda for di Savaneta te Seroe Colorado y nan ta brinda servicio den diferente sector. “E decision aki no solamente ta afecta e inversionistanan aki, pero siguramente ta trece nan empleadonan – mama y tatanan di famia – den un incertidumbre,” asina Sr. Richard Arends, ex-minister di Asuntonan Economico y actual miembro di fraccion di AVP den Parlamento a declara.

E San Nicolas Special Zone ta producto di Dialogo Social y Gobierno a elimina esaki unilateralmente. Pa haña mas claridad den esaki, e miembro di fraccion di AVP, lo presenta un serie di pregunta na e mandatario encarga cu Finanzas y Asuntonan Economico. “Nos ta haña un biaha mas falta di dialogo cu Parlamento e partnernan cu a contribui na e creacion di e regimen fiscal aki, manera entre otro, San Nicolas Business Assosication, ATIA y Camara di Comercio.

“Decisionan asina siguramente ta precupante y ta duna un señal hopi negativo pa inversionistanan local y internacional. Ta demostra cu no kier stimula negoshi na San Nicolas, no kier promove empresanan mediano y chikito, ni tampoco kier sigui den e liña di diversificacion di nos economia,” Sr. Arends a splika. “Ta hopi empresanan ta bezig tag aplica of cu ta den proceso di financiamento, compra di tereno of edificio y remodelacion – con ta bay para cu nan?” Sr Arends ta puntra. “Con un inversionista por saca su inversion den e dos añanan di transicion cu Gobierno otorga?”

“Hopi empresa cu ta brinda servicionan na e refineria, como tambe ciudadanonan cu ta hasi uso di servicionan di empresanan cu tin e status special aki ta wordo afecta. Nos ta papia aki di banconan, institucionan financiero, comercio en general y F&B”.