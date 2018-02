DNA profiel haya na sitio di crimen ta cuadro cu sospechoso deteni

Autoridadnan ta sigui ta habri pa ricibi informacion di pueblo riba e caso di asesinato na De Vuyst, apesar cu tin un persona, J.A.C. (46) a keda deteni diaranson merdia. Tur informacion adicional ta necesario pa por presenta un bon Procesverbaal na Corte.

Fiscal Alexander van Dam den conferencia a bisa cu ta bay cuminsa interoga e sospechoso, ta bay confronte cu e materialnan confisca durante e investigacion.

Pa e motibo aki nan no por a bisa ainda cual lo bira e acusacion contra esun cu finalmente lo wordo hiba Corte. E ta depende no solamente di e crimen y con el a wordo cometi, pero tambe kico e sospechoso ta bay declara aworaki na Recherchenan.

Den e interogacion ta bay bini dilanti cu e profiel di DNA cu a recoge na e sitio y di cual su resultadonan a yega Aruba ta cuadra cu e DNA profiel di e homber di 46 aña cu a wordo deteni diaranson atardi. Ta parce cu DNA a wordo duna boluntariamente den e caso aki door di e sospechosonan.

No por duna un informacion di tur loke a wordo haya na e sitio tampoco, pasobra e sospechoso e ora lo por bay duna un splicacion di pakico algo di dje tabata eynan of no. Pesey e ta den isolacion y autoridadnan no kier pa ningun tipo di informacion relaciona cu e caso aki yega cerca dje. Y mirando e afinidad entre e victima y e sospechoso, autoridadnan kier cera e caso aki mas lihe posibel.