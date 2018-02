Docente menasa di morto pa cifra malo di studiante

Un caso serio a tuma luga na San Nicolas diamars ultimo den oranan di atardi unda cu dos persona a wordo menasa cu morto y cual caso tin atencion di Polisnan.

Polis a wordo manda na Ibero American High School pa un caso di maltrato. Nan ta papia cu e homber di inicial C., kende a bisa cu na momento cu e tabata haci compras den un supermercado eydilanti, el a wordo aserca door di un homber cu e no conoce. E homber a puntr’e cual ta e problema cu e cifra di examen di e mucha muhe A. Su contesta tabata cu e no sa kende e alumno ey ta pasobra e no ta ni presenta na scol. E desconoci a dal’e un mokete den cara.

Bayendo pafo e homber desconoci a menas’e tambe. E hoben FC a declara cu e tambe tabata den e supermercado y el a mira con e maltrato a tuma luga y a hala nan for di otro. Pafo e homber desconoci a saca un martiu for di su auto y a trata di dal e docente C. cu esaki. E no a logra kita e martiu for di e agresor. Pa pone e cherrie riba e bolo, e homber desconoci a expresa na ambos cu “mi lo por mata boso” pa despues yiu di e sitio den un Yaris shinishi.

Un señora di inicial L., a bisa cu e tambe tabata den e negoshi y por confirma loke a pasa. A conseha ambos pa bay entrega keho na Recherche. A pidi doño di supermercado pa e filmacionnan.