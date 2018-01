Drs. Marisol Lopez-Tromp – Den reunion cu AZV, Parlamentarionan lo realisa varios pregunta cu kier mas claridad riba nan

Dentro di poco Comision Fiho di Salud den Parlamento lo reuni cu AZV unda nan lo pidi pa duna un presentacion y pa por contesta un serie di pregunta cu nan tin, Parlamentario drs. Marisol Lopez-Tromp a comenta.

Den nos comunidad tin hopi pregunta di kico si y kico no ta wordo haci y dicon den un caso si y den otro no, pero por ta lubida cu e organo di AZV ta mara tambe na ley y tambe ta tuma den consideracion e parti financiero.

Pesey mes, segun Lopez-Tromp, Parlamento lo reuni cu nan. A reuni cu AZV caba den e prome mitar di aña pasa, pero e biaha aki lo bay tin preguntanan mas specifico riba casonan cu ta tuma lugar den comunidad y cu pueblo ta sinti cu nan kier mas informacion y claridad riba nan.

Den e cuadro aki por mira cu ultimamente tin fundacionnan ta lantando bou iniciativa propio y ta hayando e sosten di comunidad lo cual si mire for di e banda ey ta hopi positive, pasobra e ta demostra cu nos comunidad ta conbibi cu nos hendenan, pero di otro banda por mira tambe cu tin hopi reproche riba e pakico e fondonan no ta bin for di AZV.

Marisol Lopez-Tromp siguiendo cu e tema di AZV a indica cu den e programa di POR ta revisa e rol di AZV unda cu n’e momentonan aki e ta bay hopi riba e aspecto curativo y no preventivo y ta un parti importante cu tin e atencion den e programanan di gobernacion.

Leynan di AZV lo mester bay wordo revisa y awor cu tin un Gobierno nobo sigur lo bay atende cu e necesidad aki.