Drs. Mervin Wyatt-Ras durante conferencia di prensa di fraccion di AVP: “Den caso di abuso y maltrato papia bunita ta un, haci ta otro”

Violencia contra di hende muher of maltrato di hende muher ta un fenomeno mundial. Ora tin abuso di poder contra un otro persona esaki tin su impacto riba e yiunan y nan desaroyo den futuro.

Na Aruba tambe e ta un problema, segun Parlamentario di AVP, drs. Mervin Wyatt Ras.

Pa añas diferente instancia ta duna yudansa na victimanan y nos Cuerpo Policial ta atende cu casonan di violencia di hende muher como di hende homber. Claro ta cu tin cu sigui atende y sostene e victima y tambe preveni.

Mester keda fortifica imagen di un mucha y hobennan pa nan siña defende nan mes. Hopi di esnan cu ta victima di maltrato pa motibo di dependencia economic, pero tambe emocional ta keda den e relacion abusivo.

Tambe miedo ta haci cu nan no ta tribi di sali for di e relacion, segun drs. Mervin Wyatt Ras.

E situacion ta complica unda tin un patroonchi den e relacion entre e pareha. Nan por ta bon cu otro. Diripente ta surgi e maltrato y despues di esaki esun cu a maltrata ta busca asercamento pa drecha e relacion y esun cu ta victima su confianza a ser kibra.

Despues e pareha ta haci bon pa purba drecha e relacion y drenta den un fase di romance entre e pareha. Cos ta bolbe drecha entre e pareha y despues cu drenta den un situacion rutinario e violencia por bolbe surgi y asina ta keda bay y bin den un circulo vicioso.

E circulo aki solamente e persona cu ta ser maltrata so por kibr’e. Pesey instancianan t’eynan pa ofrece yudansa.Tin biaha profesionalnan ta fada, pasobra despues di tanto maltrato tog e victima ta scoge pa no entrega keho of ta revoca e keho of si el a bandona cas cu su yiunan ta dicidi di bay cas bek.

Tin persona ta keda pa semper den e situacion cu tur consecuencia cu esaki por tin p’e yiunan cu ta biba den violencia y incertidumbre. Actualmente tin 2 caso hopi comenta den prensa.





Ta trata di 2 persona locutornan conoci. Por a tuma nota cu un di e locutornan a distancia su mes di su trabou dor cu e tabata envolvi den caso di violencia cu su pareha.

Wyatt-Ras por a scucha su declaracion cu ora bo ta un figura publico y ta un ehempel pa otro ta bon pa asumi bo responsabilidad. E locutor aki a duna un bon ehempel.

El a retira y lo bay refleha riba loke a pasa y eventual lo por busca yudansa.

Un otro caso den cual un otro locutor ta envolvi tampoco e victima a duna keho, mientras yiu muher di e victima a bin padilanti y declara cu el a ser abusa sexualmente dor di e persona cu a maltrata su mama.

Wyatt-Ras mes a yega di prenta leynan di iniciativa den Parlamento pa proteha victimanan. Wyatt-Ras ta goza e mucha muher cu a sali padilanti y duna keho despues di añanan di y ta di opinion cu e mester haya oido.

Independientemente di kende ta envolvi den e caso aki Wyatt-Ras ta haya falta di Minister di Asunto Social. Pasobra na momento cu a drenta gobernacion e Minister aki, Glenbert Croes a bin ta critica y bisa cu Gobierno anterior no a haci nada pa evita y trata cu abuso di mucha y

violencia y cu tampoco no a haci nada p’e sector social y a haci comosifuera cu awor cu e ta den Gobierno, e si lo bay elimina tur abuso y maltrato.

Minister Glenbert Croes a presenta un plan social cual Wyatt-Ras y su fraccion a sostene e fondo pa financia e area social. Pesey mes Wyatt-Ras ta spera cu Minister Glenbert Croes lo bay sali duro pafo y tuma un posicion contra abuso y maltrato. Esey Wyatt-Ras a spera di e Minister. Pero mescos ora cu Minister di Husticia, mr. Andin Bikker a laga abusadornan liber mucho tempran e mandatario aki a keda muisstil.

E no a bin padilanti pa defende niun victima. Esaki mientras cu ora el a drenta gobernacion el a haci comosifuera cu awor cu e Gobierno nobo lo no permiti ningun abuso tuma lugar y cu niun abuso no lo tuma lugar.

Awe por nota cu esaki no ta cuadra cu realidad. E Minister aki,mr. Andin Bikker envez di mustra cara ta keda keto keto, esta muisstil. Esey tabata e discucion cu Wyatt-Ras tabatin cu e Minister. Esta cu por haci hopi esfuerzo, pero tog casonan lo sigui surgi y awe Wyatt-Ras ta haya razon. Ta importante cu educadornan, mayornan y tur cu tin di haber cu mucha por preveni abuso y maltrato. Pa fortifica nos muchanan pa nan por tin un imagen propio halto y por para fuerte contra di abuso.

Por cierto un di e personanan envolvi ta cay bao di cartera di Minister di Asunto Social, Glenbert Croes. Wyatt-Ras ta keda pendiente di reaccion di e mandatario aki.

Ta spera cu e Minister por sali mes fuerte cu el a sali den comienso pa atende cu e asunto aki.

E Minister lo por mustra si e ta walk su talk pa sali p’e persona cu ta victima di abuso y maltrato. Pasobra papia bunita por, pero haci ta haci otro cos.