Drs. mr. Arthur Dowers: Minister Andin Bikker ta pio cu Minister Otmar Oduber

Un di e berguensanan mas grandi cu ta tumando lugar n’e momentonan aki cu e Gobierno nobo, segun Parlamentario Arthur Dowers, t’e forma di procede di Minister di Husticia, Andin Bikker.

“E ta e berguensa di mas grandi, ya cu e ta pio cu Otmar, ya cu el a yama Otmar pa ‘spindokter’ y awor ta sinta den scochi di Otmar.

E meneer Bikker aki, e tempo aya, a traha un video di “bula nan cabes’ pasobra cu nan a bula cabes di su mesun hendenan y awor cu el a bin den Gobierno, a haya e chens pa haci bo mes a bisa cu bo ta contra, e ta haci net lo contrario.

Bikker ta firma carta awor cu Otmar ta traha, anto e ta un hurista, y laga nos ta honesto, un hurista cu tog tin cierto tino, si mira e carta cu nan a firma cu no ta ni klop, e contenido di e carta no ta cuadra, hopi dato stipula den e cartanan aki, no ta ni cuadra cu e personanan cu a ricibi e cartanan aki, pero e ta core firma esaki, pasobra Otmar Oduber a bise pa firma esaki.

Un biaha mas ta keda demostra cu henter e desaroyonan aki ta un trampa di persecucion politico y di sacamento di frustracion y nan rabia riba cierto hende cu no a sostene nan.

MEP mi por compronde su rabia ta cu el a keda 8 aña for di Gobierno y no por a sigui horta placa di pueblo, Otmar mi ta compronde cu e no a haya e hendenan cu el a pensa cu lo a bay cune y no a bay cune, loke ta su sed di vengansa aworaki.

Den caso di Andin Bikker ta totalmente diferente, ya cu el a hiba un lucha contra di Minister Oduber den banki di oposicion pa 7 aña largo y awor ta mustra di ta un marioneta di e mesun persona aki, yudando e pa ehecuta su plan di persecucion.

Dios ta grandi y ‘what goes around, comes around’, kiermen ta cuestion hiba e bataya den Corte p’esnan cu kier bay Corte, pero tin algun hende a bisami caba cu nan no kier sigui traha pa Gobierno, ya cu nan no kier wordo persigui, pero por bisa cu e hendenan cu ta trahando, ta hendenan cu ta haci un bon trabou.

Mi mes a laga un par di hende na dos departamento y un di e departamento, nan a manda kita tur hende cu ta Guarda nos Costa y nan mes ta bisa cu un di e problemanan mas grandi di e pais aki, ta ilegalidad. Nos a hiba un lucha tenaz contra esnan cu ta keda ilegal riba nos pais, no cu nan ta bin den forma clandestino, pero ta drenta y ta dicidi di keda.

Esey ta un situacion cu ta hopi dificil pa lucha contra di esaki caminda aña pasa a wordo saca den prome mitar di aña 400 y pa fin di aña lo mester a saca 800.

E aña prome tabata 600 y e aña prome casi 800 y esey t’e lucha cu mester wordo hiba pa saca e hendenan aki pa nan no influencia bo economia den forma negativo, anto net eynan a dicidi di kita e trahadonan ey.

Awor mi ta puntra mi mes, kico e hendenan aki a hacibo? Dicon bo ta stempel e hendenan aki como hendenan politicamente nombra y dicon bo ta gaña pueblo cu si ta hendenan cu despues di e periodo demisionario a wordo nombra.

Tin hende a wordo nombra na mei, na juni y algun na april y nan no tin nada di haber cu e periodo demisionario y e unico cos cu bo ta culpa e hendenan aki, ta cu nan ta AVP, pero tin hende di MEP tambe y di POR tambe cu no a wordo manda cas.

E ora nos tin cu puntra nos mes ta ki tipo di pais y ki tipo di husticia nos ta bibando aden, pero manera mi a mustra anteriormente, ‘what goes around, comes around,” Parlamentario Arthur Dowers a declara.