E di mil Digi-D emiti na Aruba a keda entrega

Riba diahuebs, 24 di januari, e oficina di Representante di Hulanda na Aruba, a entrega e di mil DigiD Code por medio di Secretario di Estado di Asuntonan Interno y Relacionnan di Reino Raymond Knops.

Señora Marleen Yvonne de Graaf tabata e feliz cliente.

Desde januari, 2018, ta posibel [a haci un peticion na Aruba pa un DkigiD. Den e ultimo aña a keda entrega na Aruba ya caba 1000 di e codigonan aki. Esaki ta posibel tambe na e representante di Hulanda na Willemstad.

Cu e aparato of codigo di DigiD personanan cu nacionalidad Hulandes, kendenan ta biba na Aruba, por haci transaccionnan digital cu Gobierno Hulandes. Nan por log in riba e website di Gobierno Hulandes y den cuido. Cada bes mas organisacionnan estatal Hulandes ta haci uzo di DigiD pa acceso na e servicio cu nan ta duna pero via di Internet.

Secretario di Estado Knops, kende tabata na Aruba, a haci entrega di esaki y a bisa: “Tanto Gobierno digital como Relacionnan di Reino ta cay bou di mi cartera. Ta hopi bunita cu net mi ta na Aruba pa mira e logro aki. E servicio digital di Gobierno Hulandes awor ta posibel tambe via di e paisnan den Caribe, nos ta trahando duro pa logra esaki.”