EcoGas ta cumpliendo cu peticion di Gobierno; A laga haci testnan na Merca e aña aki ainda

Aunke cu den pasado a haci testnan cientifico caba riba e saconan cu EcoGas ta dera y tur a sali positivo, toch Gobierno na final di aña a pidi pa bolbe haci e testnan aki pero cu standard mas halto ainda. EcoGas a cumpli cu e peticion y a manda “samples” cu a yega e laboratorio dia 11 di januari ultimo. Despues cu ingenieronan na Merca a revisa e samplesnan di nobo, a pasa nan dor di pruebanan sofistica, a conclui na final cu e resultado ta positivo atrobe!

Mark Bruce Ph.D., den su funcion di Corporate Technical Director di Test America, a skirbi un carta dia 19 di januari 2018 relaciona cu e pruebanan solicita di EcoGas. Den su rapport, e ta indica cu a efectua diferente metodo pa haci pruebanan necesario riba e di sushi procesa door di EcoGas. Ta referi na metodonan pa evalua “Solid Waste, Physical/Chemical Methods”. Tur e testnan a sali miho di locual e standard nan internacional ta rekeri.

Cu e testnan aki haci di nobo, EcoGas ta garantisa, cu prueba di compania internacional, cu nan ta aplicando e miho formula riba mercado pa deshaci di desperdicio seco. E formula aki ta garantisa cu ta deshaci di desperdicio na un forma corecto y na mes momento ta soluciona e reto di yena buraconan grandi tur rond di nos isla. EcoGas ta e prome fabrica di gasificacion di su tipo den Caribe, den Latino America, pero tambe Norte America. Meta di EcoGas ta pa baha e cantidad di desperdicio nobo cu ta deposita riba dump Un otro meta ta pa EcoGas sirbi como ehempel pa otro paisnan y bende e experticio cu otro pais y companianan den exterior. Aruba actualmente tin 100 pa 110 mil ton di sushi anualmente cu por procesa den e planta. Esaki ta exclui sushi manera santo, piedra, concret, etc. cu ta wordo procesa na un otro forma. Pa un isla manera Aruba cu 100 mil habitante y un miyon turista pa aña, esaki ta un cantidad hopi grandi di desperdicio, pero mester tene semper den mente cu Aruba ta importa tur cos y no ta fabrica nada cu ta uza e materialnan importa localmente. Hasta paña cu no ta wordo uza mas ta wordo tira afo, tanten cu na hopi otro pais hasta paña ta wordo recicla y exporta.

EcoGas ta traha cu personal tecnico bon entrena, cu ta inclui algun ex trahadonan di refineria Valero y a sigui train mas personal pa asina nan ta cla pa exporta e experticio pa otro paisnan y companianan interesa den sigui e pasonan di EcoGas.