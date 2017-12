Empleado a core tras di aparente ladron di My Computer y entreg’e na polis

Diabierna mainta trempan, algo pasa di 8’or, polis a haya informacion cu un persona lo a horta den My Computer cu ta situa na Pedro Gallegostraat.

Polis a wordo notifica cu un persona di My Computer lo ta coriendo tras di e homber y nan ta den Tamarijnstraat na Dakota. Patruya a yega y topa cu e persona.

Segun informacion, homber aki aparentemente lo a horta algo of algun cos pero na momento cu polis a control’e, no a bin haya nada cu ta di e luga.

Loke si polis a bin haya ta algun articulo di hende muhe, manera BH y sapato. Pues, polis ta sospecha cu e articulonan aki si lo a wordo horta for di un negoshi.

Polis a detene e sospechoso y transport’e pa warda, caminda lo bay conduci un investigacion pa saca afo kiko e ta cana haci ariba caya.