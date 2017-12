Empleadonan a disfruta di un anochi ameno – Riu Palace Aruba y Riu Palace Antillas a celebra Pasco cu empleadonan

Directornan di ambos hotel a premia 5 empleado di cada hotel cu a destaca mas den su trabou

Riu Palace Aruba y Riu Palace Antillas a ofrece e cena pa celebra Paso cu henter e team di ambos hotel den Xcess. E anochi aki nan a ricibi un dushi cuminda, bebida y e musica tabata bou encargo di Riu Band y Dj Leo. Riu Palace Antillas a celebra su cena diahuebs, mientras Riu Palace Aruba a haci esaki diabierna dia 15 di december y a tene e fiesta den orario amplio pa asina tur empleado por a disfruta di e fiesta, aunke mester a traha e dia ey. Gerencia di cada hotel a premia cinco empleado cu a destaca durante henter aña y tambe a reparti regalonan den dos rifa.

Dia 14 di december den oranan di anochi Riu Palace Antillas tabatin su fiesta, di cual e Gerencia di hotel a tene nan fiesta diahuebs anochi, di cual e Gerencia di Riu Palace Antillas a pensa ariba e empleadonan y nan a haci e fiesta di 8:00pm pa 2:00am pa asina e empleadonan cu a traha te laat tambe por a bin disfruta di nan cena di Pasco. E anochi aki no solamente empleadonan a disfruta di un cena di Pasco agradabel pero tambe a premia 5 empleado cu a sobresali den nan trabou.

Gerente General di Riu Palace Antillas, Juan Blanco a haci entrega di plakkaat na esunnan cu a sobresali pa nan trabou cu tabata Best Teen Spirit Award of the year Paola Diaz de Pool & Beach, Team player of the year Award Mervin Howel, Most improved Award of the year Genevieve Milania, Supervisor of the year Yuvrasca Candelaria yEmployee of the year Nelson Daryl.

Dany Nieto a tuma e oportunidad aki pa gradici e empleadonan cu a gana e premionan pa nan tremendo servicio y dedicacion na Riu Palace Antillas.

Diabierna 15 di december Riu Palace Aruba a tene nan cena di Pasco, unda un biaha mas tur hende a disfruta di e anochi aki. Gerencia tambe a pensa pa riba tur empleado y a haci e celebracion di 8:00pm pa 2:00am pa asina tur hende por bin na e evento pa pasa un rato ameno. Tur empleado a come, bebe y a disfruta di e canticanan di Riu Band y Dj Leo.

Vanessa Fernandez, gerente general di Riu Palace Aruba a gradici tur empleado y a duna plakkaat na esunnan cu a resalta den nan trabou. E empleadonan tabata Best Manager of the year Josue de Dios Santana, Best Assistant Manager of the year Luis Anthony Junior de Cuba, Best Supervisor of the year Carlos Manue Giron, Employee of the year: Juana Isabel Peña, Best Smile Valentina Narvaez, Best Improved Team Housekeeping Department, Best Survey Score Maintenance, Pool and Garden Department.

Famia Riu a funda Riu Hotels & Resorts como un hotel chikito na aña 1953, na Majorca, Spaña. Awendia RIU, cu ta partner cu TUI, e compania di tours mas grandi na mundo, ta ofrece 95 hotel, di cual riba 70% ta ofrece acomodacion “all inclusive”. Riu Hotels & Resorts ta bou maneho diario di e di tres generacion di famia Riu, cu su oficina principal na Majorca y ta conta cu riba 26 mil empleado y ta estableci den 19 pais, manera Spaña, Portugal, Irlanda, Alemania, Bulgaria, Turkia, Morocco, Merca, Mexico, Jamaica, Bahamas, Aruba, Costa Rica, Republica Dominicana, Panama, Cabo Verde, Mauritius, St. Martin y Sri Lanka.

Aki na Aruba, Riu Hotels & Resorts a habri Riu Palace Aruba na aña 2007. Debi na e gran exito di su prome hotel na Aruba, e compania a dicidi di adkiri un di dos hotel, habriendo Riu Palace Antillas na aña 2014. Hunto e dos hotelnan aki ta maneha mas o menos 25 mil huesped pa luna, cu un nivel di grado di ocupacion mas halto riba nos isla. Entre e dos hotelnan RIU na Aruba, nan ta emplea riba 800 trahado, brindando huespednan e miho nivel di servicio.