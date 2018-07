Empleadonan den turismo cu certificado “Guest Service Gold”

Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) a organisa un curso di “Guest Service Gold”, den cual diferente miembro di AHATA a participa. E curso a contene hopi informacion y guia den con por brinda un servicio excepcional na clientenan. Despues di dos dia di curso, participantenan a pasa un examen pa por ricibi un certificado y bira embahadornan di “Guest Service Gold”. AHATA ta orguyoso cu 99% di participante a slaag y a ricibi nan certificado di “Guest Service Gold”.

Rishi Ramsoondar, kende ta un “Certified Hospitality trainee”, a facilita e curso y a comparti su experencia, cu ta yuda agrega sabor adicional na e industria di turismo. Den ultimo lunanan a facilita diferente curso pa promove un nivel superior di servicio den companianan, mara na un certificacion di e “American Hotel & Lodging Association”, un instituto educacional cu diferente programa di e industria. E ultimo curso tabata e oportunidad di oro di e segmento di e “certified guest services proffesional program”.

Desde aña 2006, Colegio EPI Unidad Hospitalidad y Turismo ta partner di Global Academic y nan ta e ‘licence holder’ cu ta duna e scol e opcion pa ofrece productonan na e sector di turismo, y no solamente pa hotel. E curso aki ta un di e tantonan cu nan ta ofrece, asina Ryan Maduro, “Opleidingsmanager” di EPI Hospitalidad y Turismo, a bisa. E certificacion ta pa bida, asina el a expresa.

E programa Guest Service Gold ta yuda empleadonan prepara nan mes pa por brinda un miho servicio. Esaki ta un iniciativa di EPI pa traha riba eleva calidad di servicio na Aruba y standarisa esaki. E idea di e programa ta pa trece un sistema di standarisacion, tur hende riba mesun nivel. Si ta desea di sigui mehora e producto di Aruba, Ryan Maduro ta kere cu esey ta e caminda cu mester bay unda ta keda educa empleadonan.

AHATA tin como meta pa sigura e calidad di nos industria a plazo largo pa asina Aruba por tin turismo sostenibel. Organizando programanan di educacion manera Guest Service Gold ta yuda logra e meta aki.

A funda Aruba Hotel Association na september 1965 y na aña 1987 a bira Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA), representando mas compania cu ta sostene turismo y no hotel solamente. Siendo e organisacion cu ta representa e sector di turismo di Aruba, AHATA ta representa 90 miembro cu ta emplea un gran parti di empleadonan riba nos isla. Su miembresia ta varia for di hotelnan grandi, timeshare, operadornan di tours, aseguro, pacusnan y mas compania grandi y chikito den e sector. E rol primordial di AHATA ta pa proteha bienestar di e sector. AHATA ta duna pabien na e representantenan cu a pasa e curso exitosamente.