Encuesta di Camara di Comercio: Ta indica cu tin diferente motibo pakico un negoshi ta sera su porta

Durante 2017 Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) a colecta y analisa datonan p’asina haya un bista encuanto e motibonan cu un comerciante tin pa tuma e decision pa sera su negoshi pa publico. Esaki ta prome biaha cu KvK ta tene un encuesta pa haya e informacion di pakico negoshinan ta sera nan porta.

A pidi e comerciantenan cu a bin oficina di KvK pa cancela nan registracion pa discretamente comparti e informacion aki cu KvK.

Durante 2017 a registra un total di 1350 negoshinan nobo y di otro banda un total di 715 negoshi cu pa un of otro motibo a yena e formulario pa cancela nan registracion na KvK.

Cancelacion ta wordo registra ora un negoshi wordo anula of wordo likida dor di e doño of proprietario. Di e total for di e sistema di registracion 76 ta negoshinan offshore y 639 ta negoshinan onshore pues cu localidad na Aruba mes.

Nos tin di e grupo 105 NV, 502 Eenmanszaak, 18 VBA, 73 AVV y di otro tipo un total di 17.

E ta importante pa indica cu e informacion cu KvK tin ta duna un bista di negoshinan cu no ta activo mas aunke cu esaki no ta cuadra den su totalidad cu e situacion real.

E motibo p’esaki ta cu tin negoshi cu no ta bin KvK pa informa pa kita registracion for di registro di KvK y e negoshi ta keda registra como activo.

KvK ta manda continuamente recordatorio n’e empresario pa tene cuenta y cumpli cu esaki. Cancelacion di registracion riba su mes ta gratis.

Pero si no bin haci esaki e ora KvK lo keda cu e derecho indefini pa sigui cobra e contribucion di existencia di e negoshi. Alabes e comerciante ta sigui haya Departamento di Impuesto ta manda cobra3002 uza pa cumpli cu impuestonan di un negoshi.

RESULTADO

E resultado di e estudio aki a indica cu un total di 30% di tur e negoshinan a cancela durante 2017 ta pa falta di actividadnan comercial a conduci pa un negoshi wordo termina.

Asina por pensa mal maneho di un negoshi y su mercadeo, producto of servicio cu no ta na interes di e consumidor, of prijsnan menos atractivo entre otro.